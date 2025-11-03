Войти
Пресса США: Мадуро запросил у Путина самолёты, РЛС и ракеты в связи с угрозой

Источник изображения: topwar.ru

Американское издание Washington Post, ссылаясь на неназванные источники и некие «конфиденциальные документы», утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился за военно-технической помощью к Владимиру Путину.

В материале WP говорится о том, что в документах этих говорится о запросе к России на поставку новых истребителей, а также РЛС и ракет различного класса.

Под одним из «конфиденциальных документов» понимается письмо от Мадуро в Кремль, содержание которого якобы стало известно американскому средству массовой информации. Если это действительно так, то получается, что WP прямо сообщает, что работает в «тесной связке» с американской разведкой.

Из материала:

Самолёты, радары и ракеты запрошены у России в связи с наращиванием военных сил США в Карибском бассейне.

Также утверждается, что с аналогичными запросами официальный Каракас обратился к лидерам Китая и Ирана, попросив «углубления военного сотрудничества» с этими странами в связи с ростом угрозы со стороны Соединённых Штатов Америки.

Напомним, что ранее власти США внесли Николаса Мадуро в перечень иностранных лидеров, «поддерживающих терроризм». Далее Дональд Трамп заявил, что санкционировал для ЦРУ проведение «секретных операций» в отношении Венесуэлы.

На данный момент в непосредственной близости от Венесуэлы, в государстве Тринидад и Тобаго, развёрнут американский военный контингент. Это даёт повод предположить, что Вашингтон готовит вторжение в Венесуэлу в ближайшее время. Цель тоже понятна – осуществить переворот с помощью американского оружия, усадить в кресло президента лояльного политика, а далее все венесуэльские ресурсы переходят под контроль США. И всё это под лозунгами «борьбы с картелями».

  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Иран
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
