ТАСС

Эксперт Васильев: российские специалисты по БПЛА будут востребованы во всем мире

824
0
0
Оператор БПЛА Росгвардии
Оператор БПЛА Росгвардии.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Belkin Alexey

Военных с опытом работы с дронами на СВО будут нанимать в качестве консультантов, считает автор Telegram-канала "Русский инженер"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские военные с опытом участия в СВО, которые специализируются на беспилотниках и способах противодействия им, будут востребованы во всем мире в качестве консультантов. Об этом ТАСС рассказал блогер, автор Telegram-канала "Русский инженер" Алексей Васильев.

"Одним из следствий растущей опасности со стороны беспилотников может быть привлечение наших бойцов или подразделений в качестве экспертов по противодействию подобным угрозам в других странах. То есть это будет, по сути, новая услуга и новый рынок. И я думаю, что наши парни будут востребованы по всему миру и таким образом можно будет трудоустроить часть участников СВО и при этом обеспечить их достойным уровнем оплаты труда", - отметил он.

По мнению Васильева, масштаб угроз со стороны беспилотников был продемонстрирован в ходе недавних столкновений в Бразилии, когда члены наркобанд применяли против полицейских дроны с гранатами. "Во-первых, подобное, очевидно, будет повторяться. Как на фронте, так и в условиях мирной жизни FPV-дроны становятся инструментом силового воздействия. Это уже не просто игрушки, а полноценное оружие, причем доступное массам. Во-вторых, помимо полицейских и антитеррористических задач, очень вероятно применение такого вооружения для организации переворотов, каких-то протестных акций, для нанесения ударов по силовым структурам. Причем это может коснуться всех стран", - сказал он.

Васильев при этом добавил, что России эта проблема будет угрожать в меньшей степени, поскольку в стране уже есть большое число опытных кадров, способных противостоять подобным угрозам, а также технические средства противодействия собственной разработки, которые были созданы с учетом опыта боевых действий в зоне проведения СВО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Россия
Проекты
БПЛА
