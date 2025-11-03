Датская армия видит угрозу Гренландии не со стороны Трампа, а со стороны России (Bloomberg, США)

Bloomberg: Дания усиливает военное присутствие в Гренландии

Дания наращивает военное присутствие в Гренландии из-за якобы угрозы со стороны России, передает Bloomberg. Страна начала широкомасштабную программу перевооружения на фоне эскалации отношений между НАТО и Москвой. В сентябре Копенгаген провел крупнейшие на сегодняшний день учения на острове.

Санне Васс (Sanne Wass)

На фоне расширения присутствия НАТО в Арктике Дания наращивает свою военную мощь на территории, которая считается критически важной для безопасности, и сосредотачивает свое внимание на востоке.

Рядовой Мадс Хансен признает, что в окружении одних только гор, дрейфующих льдов и бескрайнего полярного моря иногда может становиться одиноко.

Мадс — один из трех датских солдат, постоянно дислоцированных на бывшем шахтерском форпосте Местерсвиг на пустынном побережье восточной Гренландии. В его обязанности входит латать сорванные штормами крыши, расчищать метровые сугробы, тренировать ездовых собак для следующего патрулирования и лечить их после боя.

"К этому можно привыкнуть", — говорит он, с гордостью демонстрируя снегоочистители. На поясе у него висит рация и пистолет.

Хансен и его коллеги познают еще один аспект жизни солдата в Арктике: станция, как и большая часть восточного побережья Гренландии, в будущем станет играть более важную роль в поддержке расширения военного присутствия в рамках более широкомасштабной программы перевооружения, направленной против России.

В прошлом году датские разведывательные службы изменили риторику, предупредив, что риск эскалации отношений между НАТО и Москвой в Арктике выше, чем когда-либо, и довольно подробно описав, какими возможностями будут обладать российские атомные подводные лодки и другие вооружения "в случае конфликта".

Датское правительство 10 октября приступило к реализации второго арктического военного пакета, включающего инвестиции в расширение оборонного потенциала на море в Гренландии, в том числе усиление морской патрульной авиации для наблюдения за подводными лодками и борьбы с ними, выделение дополнительных арктических кораблей и ледоколов.

"Мы изучаем сценарий будущей угрозы, с которой нам придется иметь дело", — объясняет Сорен Андерсен, глава Объединенного арктического командования в Гренландии, в интервью, состоявшемся в столице острова, городе Нуук.

Тактика и применяемое Россией вооружение в конфликте на Украине, ее растущее сотрудничество с Китаем в Беринговом проливе, изменения в активности у берегов Норвегии и присутствие теневого флота — все это усиливает опасения по поводу надвигающейся угрозы, к противостоянию которой должны быть готовы Дания и ее союзники.

На фоне вышесказанного в сентябре Дания провела свои крупнейшие на сегодняшний день учения в Гренландии. Если в прошлый раз они были посвящены спасательным операциям и гражданским задачам, то нынешние были сосредоточены на подготовке к вооруженному конфликту.

Гренландия, более 200 лет бывшая датской колонией, сегодня является полуавтономной частью королевства, где большинство внутренних вопросов решает местное правительство. Однако внешняя политика и политика в области безопасности остаются в ведении Копенгагена, и на практике большая ее часть осуществляется генерал-майором Андерсеном, курирующим военное присутствие Дании на территории Гренландии.

Он описывает Россию как "региональную сверхдержаву в Арктике", поскольку за последние десятилетия Москва построила свои базы и развернула наступательный потенциал. Сегодня силы президента Владимира Путина полностью сосредоточены на Украине, но Андерсен ожидает, что сразу по окончании конфликта Москва перенаправит ресурсы на север и перепрофилирует новые оружейные технологии для использования в регионе. Датские разведывательные службы также предупредили, что в таком случае Россия может "представлять прямую угрозу для НАТО" (Россия не намерена нападать на какую-либо страну НАТО — прим. ИноСМИ).

В Москве над таким обвинением от души посмеялись. Второго октября этого года, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин прокомментировал распространение Западом предупреждений о намерениях России, назвав их "чепухой" и обвинив европейских лидеров в нагнетании "истерии".

Тем не менее, нельзя отрицать, что Россия расширяет свой арсенал. В июле Путин похвалился тем, что за шесть лет военно-морской флот страны пополнился девятью подводными лодками, а в ближайшие годы на дежурство будут поставлены еще четыре атомные лодки последнего поколения класса "Борей-А", оснащенные "самым современным вооружением".

"Борей", получившая свое название в честь греческого бога северного ветра, построена на заводе "Севмаш" близ Архангельска, через Белое море от Кольского полуострова, где базируется Северный флот России и который является ключом к ее присутствию в Арктике.

Защита Арктики "имеет решающее значение для нашей безопасности", — заявил 13 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Произошедшие недавно инциденты с беспилотниками на датской территории, которые официальные лица связывают с Россией, еще раз подчеркивают, что Дания, активно поддерживающая Украину, сама является мишенью со всеми вытекающими из этого последствиями для всей своей территории (Россия не имеет отношения к инцидентам с БПЛА в западных странах — прим. ИноСМИ).

Тем не менее, вопрос об обороне Гренландии выявил разногласия с Вашингтоном.

По мнению президента Дональда Трампа, остров играет настолько жизненно важную роль для безопасности США, что республиканец предложил взять его под свой контроль, выразив разочарование в том, что, по его мнению, Дания недостаточно в него инвестирует. Хотя лидеры европейских стран сплотились вокруг Копенгагена, высказывания Трампа заставили Данию, Гренландию и НАТО осознать тот факт, что регион требует гораздо большего внимания и ресурсов. Тем не менее, чиновники датского оборонного ведомства заявляют, что по-прежнему ведут с США активное сотрудничество по вопросам обороны в Гренландии, а также что с момента вступления Трампа в должность президента ничего не изменилось.

"Мы знаем, что нам и Арктике уделяется повышенное внимание, и оно мотивирует нас предпринимать более активные действия", — заявил в начале октября премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

В декабре, на следующий день после того, как Трамп возобновил разговоры о покупке Гренландии, правительство Дании предложило увеличить расходы на оборону Арктики, и законодатели согласились инвестировать дополнительные 42 миллиарда крон (6,5 миллиарда долларов) в вооруженные силы в регионе. Географически фокус также сместился на восток, в направлении расширения подразделений специального назначения, патрулирующих северо-восточную часть острова, создания в Восточной Гренландии станции ядерного мониторинга и радара воздушного оповещения, а также финансирования новых беспилотных летательных аппаратов для осуществления мониторинга и наблюдения.

На учениях, в рамках которого отрабатывалась оборона северного фланга НАТО, к датским военным присоединились их коллеги из Франции, Германии, Швеции и Норвегии.

За пределами Нуука на юге Гренландии ревели вертолеты, пока датские солдаты и собаки в специальных упряжках спускались по канатам на палубу фрегата, захваченного условными противниками в ходе имитации абордажа. Вскоре после этого на лодке прибыло подкрепление, и враг был нейтрализован.

Несколько дней спустя в горах вокруг Кангерлуссуака эхом отдавались от склонов звуки выстрелов, пока французская и датская пехота отрабатывали прямое столкновение, а истребители F-16 с ревом проносились в воздухе, тренируя дозаправку в воздухе. На той же пересеченной местности подразделения шведского и норвежского ополчения готовились к обороне аэропорта, посылая вперед дроны для ведения разведки местности перед наступлением.

Гренландия исторически служила важным военным форпостом во времена конфликтов. Во время Второй мировой войны США создали базы и метеостанции, которые оказались жизненно важными для проведения операций союзных сил, а в период холодной войны они расширили свое присутствие до более чем десятка объектов. В Питуффике на северо-западе острова размещалось до 15 тысяч военнослужащих, а также бомбардировщики дальнего радиуса действия и системы раннего предупреждения. Сегодня там работает менее 200 человек, но он остается стратегическим наблюдательным пунктом для мониторинга запусков ракет.

Население Гренландии составляет всего 57 тысяч человек, проживающих на территории, более чем в три раза превышающей площадь Техаса, при этом 80% поверхности острова скрыто подо льдом, а между населенными пунктами нет дорог. Расположение между Северной Америкой и Европой делает ее незаменимой для обеспечения безопасности Запада.

По ту сторону Северного Ледовитого океана российские атомные подводные лодки могут прятаться подо льдом, чтобы в случае военного конфликта иметь возможность запустить ракеты по целям в Северной Америке и Европе. Если они проскользнут незамеченными через узкий морской коридор между Гренландией, Исландией и Великобританией, известный как Фареро-Исландский проход, они смогут доставить ракеты с ядерными боеголовками в Северную Атлантику, где их будет практически невозможно отследить.

Российское вторжение расценивается как маловероятное, но военные полагают, что Москва может попытаться заблокировать использование союзниками территории Гренландии, нанеся удары по объектам, имеющим решающее значение для НАТО. В этом контексте особо уязвим Питуффик; "очевидными целями", по словам Андерсена, также являются аэропорт в Кангерлуссуаке, важнейшие объекты энергетической инфраструктуры и даже гражданское население и правительство в Нууке.

Защита острова размером с Гренландию в таком климате сопряжена с уникальными трудностями. Помимо погодных условий — сотни тысяч квадратных миль сплошного снега, льда и гор, куда невозможно добраться на автомобиле.

"Окружающая среда неумолима", — заявила Лаура Сваан Вреде, глава шведского ополчения, принимавшего участие в учениях в Кангерлуссуаке. Шведы не понаслышке знакомы с севером, но масштабы Гренландии и скудная инфраструктура делают операции особенно сложными. "Мы можем многому научиться", — добавила Вреде. Поскольку Арктика выходит на первый план, "важно как можно больше практиковаться".

Расширение военного присутствия означает, что приспосабливаться к новой реальности приходится и местным жителям.

Что может вызывать раздражение. Некоторые гренландцы говорят, что перемены подрывают их стремление к большей автономии. У других они вызывают болезненные воспоминания, в том числе о семьях инуитов, перемещенных в 1950-х годах, чтобы освободить место для [сооружения базы на территории] Питуффика, и о катастрофе самолета В-52 в 1968 году, в результате которой обширный участок территории пострадал от радиоактивного загрязнения.

Большинство гренландцев поддерживают идею о том, что их остров является зоной "низкой напряженности", — идею, впервые выдвинутую советским лидером Михаилом Горбачевым, призывавшим к тому, чтобы Арктический регион стал пространством для научного сотрудничества и снижения степени военной конфронтации. По словам Вивиан Мотцфельдт, курирующей вопросы внешней политики в гренландском правительстве, сегодняшняя геополитическая ситуация требует "[выработки] новых позиций".

"Низкая напряженность на самом деле требует наращивания военной мощи", — отметила Мотцфельдт, наблюдая за учениями с борта датского фрегата.

Напористая риторика Трампа и его подход к Гренландии вызвали беспокойство у многих жителей. Примечательно, что США не принимали участия в сентябрьских учениях НАТО.

Однако датским военным тоже приходится действовать очень осторожно. Поэтому они информируют население перед проведением учений и позволяют общественности осмотреть свои корабли. Учения проводятся по расписанию, чтобы не потревожить овцебыков и северных оленей в период отела; маршруты полетов соответствующим образом изменены, чтобы не спугнуть животных, на которых рассчитывают охотники. Даже для проведения работ по вскрытию льда требуется согласование с местными властями, чтобы охотники на тюленей не оказались в ловушке на морском льду.

Сами гренландцы по-прежнему принимают незначительное участие в обороне своего острова. Очень немногие из них служат в вооруженных силах Дании, и этот пробел Копенгаген пытается восполнить планами по созданию постоянного гренландского подразделения при Арктическом командовании в Нууке. Также рассматривается возможность создания нового подразделения "гренландских рейнджеров", которые смогут выполнять задачи в отдаленных и изолированных прибрежных районах острова. В прошлом году датские вооруженные силы запустили шестимесячную программу базовой подготовки в Арктике, в рамках которой новобранцев обучают таким навыкам, как обращение с оружием, выживание и оказание спасательной помощи. Популярность курса оказалась настолько велика, что число участников уже возросло.

Однако НАТО по-прежнему сильно отстает от России в оснащенности пригодным для использования в арктических условиях вооружением. В дополнение к своим подводным возможностям Москва располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, может задействовать бригады, прошедшие подготовку в Арктике, она также построила или модернизировала вдоль своего северного побережья десятки баз, оснащенных взлетно-посадочными полосами, радиолокационными станциями и системами противовоздушной обороны.

Дания, напротив, столкнулась с критикой из-за устаревших радаров и патрульных кораблей. Этим летом фрегат Niels Juel совершил рейд по южной Гренландии, но он не предназначен для зимнего плавания во льдах. На проектирование и постройку новых судов, пригодных для хождения в Арктике, уйдут годы. Заказ на беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия должен пройти все стадии согласования не ранее 2028 года.

Военная инфраструктура Гренландии сосредоточена на западном побережье. Более мягкий климат, большая численность населения и легкий доступ к Северной Америке сделали этот район идеальным местом для размещения военных баз во времена холодной войны.

Учитывая столь суровые условия на востоке, основная часть военных операций выполняется датскими собачьими упряжками — силами патруля "Сириус", элитного подразделения специального назначения, созданного во время Второй мировой войны. Команды из двух человек и их собак покрывают тысячи километров территории, которая в противном случае была бы им недоступна, отслеживая иностранную активность, проводя спасательные работы и отстаивая суверенитет Дании. Теперь состав патруля будет расширен, и для быстрого развертывания будет создано специализированное арктическое подразделение, которое обеспечит дополнительные возможности для оказания первой помощи.

На станции Местерсвиг Кент Питер Роншой сидит на улице, греясь на арктическом солнышке, и гладит собаку. Роншой, курирующий деятельность патруля и работу станции в восточной Гренландии, признал, что в Местерсвиге пока не ощутили заметного повышения уровня угрозы. Но персонал готов предоставлять поддержку в условиях возросшей военной активности в этом районе, и эта роль, по его мнению, приобретает все большее значение по мере того, как меняется фокус [вооруженных сил].

"Мы все чаще устремляем взор на восток", — заметил он.