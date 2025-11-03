Войти
ТАСС: РФ в контактах с США по Украине не меняла представленные на Аляске подходы

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане) Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Собеседник агентства подчеркнул, что Москва "не выходила за рамки тех пониманий, которые были достигнуты" российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Контакты РФ и США по Украине не прерывались, российская сторона не отходила от пониманий, достигнутых во время саммита на Аляске. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Москве.

Собеседник агентства отметил, что в последнее время в медиасфере "появились проплаченные материалы", в которых по-разному доводится один тезис: якобы российско-американские контакты "привели к осложнению процесса подготовки встречи на высшем уровне между Россией и США и в целом отдалили перспективу урегулирования украинского кризиса".

"Хочется внести ясность. Российская сторона поддерживает постоянный диалог с американцами по вопросу украинского урегулирования. Контакты не прерывались, - сказал он. - При этом важно отметить, что ни до телефонного разговора между [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым и [госсекретарем США Марко] Рубио 20 октября, ни в ходе него, ни после беседы российская сторона не выходила за рамки тех пониманий, которые были достигнуты лидерами России и США в течение их детального обмена мнениями по тематике украинского кризиса на саммите на Аляске 15 августа текущего года".

Ранее издание Financial Times опубликовало материал о том, что американская сторона якобы отменила встречу лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште после того, как Москва прислала меморандум по Украине. Газета также утверждала, что разговор Лаврова и Рубио в контексте подготовки саммита был напряженным.

Телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся 20 октября. По сообщению МИД России, обсуждались "возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий", которые были достигнуты в телефонном разговоре президентов.

Лавров обращал внимание на сообщение Госдепартамента, где говорилось, что беседа с Рубио была продуктивной, и сейчас нет необходимости во встрече между госсекретарем США и министром иностранных дел России. 

