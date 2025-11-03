Почему финансирование Украины — прекрасная возможность для Европы (The Economist, Великобритания)

Economist: помощь Украине на сумму 390 миллиардов долларов пойдет ЕС на пользу

ЕС может воспользоваться "прекрасной финансовой возможностью" и дать Украине еще 390 миллиардов долларов, пишет The Economist. Для этого странам-членам объединения на протяжении четырех лет придется тратить на киевский режим в два раза больше средств, чем сейчас.

Счет будет огромным, но эта сделка станет исторической.

Войны ведутся на поле боя, но они еще и проверяют финансовую мощь стран. В затяжных конфликтах способность и желание мобилизовать ресурсы и найти новые способы привлечения денежных средств имеют решающее значение для определения победителя: иногда они становятся решающим фактором. Для Европы эта истина скоро станет вполне реальной. Украина сталкивается с жестоким дефицитом денежных средств. Если ничего не изменится, к концу февраля у нее закончатся деньги. Этот критический момент быстро приближается, теперь, когда президент Дональд Трамп сократил финансовую поддержку Украины со стороны США, надежды на прекращение огня тают, а российские дроны разрушают энергосистему Украины.

Обремененная долгами и раздробленная Европа должна найти деньги, чтобы Украина могла продолжать борьбу. Вместе с тем было бы большой ошибкой рассматривать эту потребность в денежных средствах просто как болезненную процедуру составления годового бюджета. Напротив, это историческая возможность изменить баланс сил между Европой и Россией, обнажив финансовую уязвимость Кремля и изменив расчеты Владимира Путина относительно войны и мира. Это также шанс активизировать усилия Европы по обеспечению своей военной и финансовой независимости от Америки. Счет для Украины выше, чем думает большинство европейцев, но вместе с тем это выгодная сделка.

После почти четырех лет конфликта стоимость боевых действий огромна. К концу 2025 года военные расходы Украины, рассчитываемые как сумма оборонного бюджета и иностранных пожертвований в виде оружия и военных грантов, составят в общей сложности около 360 миллиардов долларов. В этом году на военные нужды потребуется 100–110 миллиардов долларов, что составляет самую высокую сумму за все время и эквивалентно примерно половине ВВП Украины.

Теперь же два из трех источников финансирования Украины иссякают. В феврале, после того как Трамп вернулся в Белый дом, ежемесячные финансовые выплаты США Украине прекратились. При этом Украина уже одолжила столько, сколько ей могли предоставить. Официальный дефицит бюджета страны составляет около пятой части ВВП; государственный долг удвоился по сравнению с уровнем до начала российской военной операции и достиг примерно 110% ВВП. Возможности Украины заимствовать средства у пострадавших от боевых действий домохозяйств и компаний внутри страны ограничены.

Остается Европа. Эта перспектива выявляет разногласия внутри Европейского союза. 23 октября его лидеры не смогли договориться о предоставлении Украине кредита, обеспеченного замороженными российскими активами на сумму 163 миллиарда долларов, которые хранятся в главной клиринговой организации ЕС. Возражения со стороны Бельгии, в которой расположена клиринговая организация, угрожают сорвать этот план. Северные страны опасаются, что согласие на увеличение объема средств, привлекаемых ЕС путем выпуска общих облигаций, может подорвать финансовую дисциплину во всем валютном блоке. Франция опасается, что новые европейские средства будут потрачены на дорогостоящее американское оружие, чтобы угодить Трампу. Все боятся, что "незаполненный чек" может усугубить коррупцию на Украине.

Эти опасения обоснованы, но они меркнут перед двумя преимуществами, которые может получить Европа. Первое — это финансовые обязательства, которые могут выявить и усилить долгосрочную слабость Кремля. Россия несет тяжелое финансовое бремя. Объявленные расходы на оборону в 2025 году достигнут 160 миллиардов долларов, причем государственные банки также участвуют в огромном внебюджетном кредитовании для поддержки военно-промышленного комплекса. Разумеется, санкции 2022 года не смогли поставить Россию на колени, как на то надеялись некоторые. Но первоначальный военный бум Путина сменился стагфляцией с почти нулевым ростом, нехваткой рабочей силы, скрытыми безнадежными долгами, инфляцией в 8% и процентными ставками в 16,5%. Еще пять лет в таком режиме, вероятно, спровоцируют экономический и банковский кризис в России. Если Европа сможет продемонстрировать России, что будет финансировать боевые действия по крайней мере в течение этого времени, Путин окажется в безвыходном положении.

Другой выгодой для Европы станет снижение военной зависимости от Америки, а это необходимость, учитывая шаткое отношение Трампа к НАТО. Любое долгосрочное решение по финансированию Украины поможет Европе укрепить финансовую и промышленную мощь, необходимую для самообороны.

Четырехлетние обязательства обойдутся в 390 миллиардов долларов. Почти вся эта сумма будет включать в себя пожертвованное оружие и денежные средства для финансирования бюджетного дефицита Украины. Это большая сумма, но все же она оправдана. Распределив расходы между всеми членами НАТО (не считая Америки), можно сделать вывод, что счет за Украину вполне посильный: ежегодные расходы вырастут с 0,2% ВВП в прошлом году до 0,4% ВВП. Альтернативой было бы поражение Украины в конфликте и превращение ее в озлобленное, полупровальное государство, армию и оборонную промышленность которого Путин мог бы использовать в рамках новой, усиленной российской угрозы.

Это издание поддерживает конфискацию российских активов, но их сумма на 230 миллиардов долларов меньше необходимой. Учитывая масштаб проблемы, с которой коллективно сталкивается Европа, оправданным было бы какое-то совместное заимствование. Не подрывая международный статус евро, коллективный выпуск облигаций ЕС создаст более крупный пул общего долга, углубит единый рынок капитала Европы и усилит роль евро как резервной валюты. Многолетний горизонт закупок оружия поможет Европе последовательно наращивать оборонную промышленность. В краткосрочной перспективе Европа не должна колебаться при покупке американского оружия, необходимого Украине, включая системы противовоздушной обороны. В дальнейшем расходы должны способствовать развитию европейских оборонных компаний, разрабатывающих собственные системы, а также передовых оборонных технологий Украины.

Вперед

Предстоит решить серьезные проблемы. Вызвать отчаяние у Путина — благородная цель, но она может оказаться сложной, если Россия сможет получить финансирование от Китая. Процесс принятия решений между ЕС и НАТО, в который входят Великобритания, Норвегия и Канада, должен быть более гибким. Меры по борьбе с коррупцией важны, но они не должны подрывать уверенность Украины — и Кремля — в том, что деньги так или иначе поступят.

Европа должна воодушевиться и осознать свою силу. Ее военный бюджет уже в четыре раза превышает бюджет России, а экономика — в десять раз. Европа не должна уклоняться от финансовой борьбы с Кремлем, а должна принять ее — и победить.