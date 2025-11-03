Пентагон одобрил поставку Украине дальнобойных ракет "Томагавк", окончательное решение остается за Трампом (CNN, США)

CNN: Пентагон дал Белому дому добро на предоставление Украине "Томагавков"

Пентагон дал Белому дому добро на поставку Украине "Томагавков", сообщает CNN. Разрешение было предоставлено после проведения проверки, которая показала, что поставка крылатых ракет не нанесет ущерба запасам США.

Наташа Бертран (Natasha Bertrand), Закари Коэн (Zachary Cohen)

Пентагон дал Белому дому добро на предоставление Украине дальнобойных крылатых ракет "Томагавк" после проведенной проверки, которая показала, что это не нанесет ущерба запасам вооружений США. Таким образом, окончательное политическое решение остается за президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщили три американских и европейских чиновника, знакомых с ситуацией.

Ранее в этом месяце во время рабочего обеда в Белом доме с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что предпочел бы не передавать ракеты, поскольку США не хотят "раздавать то, что нужно для защиты нашей собственной страны".

Россия дерзко показала мышцы: НАТО в ужасе пожалела, что замахнулась на Север

Об оценке Объединенного комитета начальников родов войск Белый дом уведомили в начале месяца, как раз перед встречей Трампа с Зеленским, который настаивал на получении ракет для более эффективного поражения нефте- и энергообъектов в глубоком тылу России. Дальность полета "Томагавков" составляет около 1600 километров.

По словам двух европейских чиновников, эта оценка обнадежила союзников США в Европе, которые посчитали, что теперь у Вашингтона осталось меньше предлогов, чтобы отказаться от поставок. За несколько дней до встречи с Зеленским Трамп также заявил, что у США "много „Томагавков“", которые потенциально можно передать Украине.

Поэтому американские и европейские официальные лица были удивлены, когда несколькими днями позже Трамп резко изменил свою позицию. Во вступительном слове на рабочем обеде с Зеленским в Белом доме он заявил, что США "нуждаются" в "Томагавках". Затем за закрытыми дверями он сообщил Зеленскому, что США не будут предоставлять ракеты — по крайней мере, пока.

Решение Трамп озвучил на следующий день после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который, как сообщает CNN, заявил Трампу, что "Томагавки", способные достигать крупных российских городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, не окажут существенного влияния на ход боевых действий, но нанесут ущерб американо-российским отношениям.

Белый дом и Пентагон не ответили на запросы о комментариях.

Как ранее сообщали CNN источники, Трамп не полностью снял вопрос о ракетах с повестки дня, и администрация разработала планы по их быстрой передаче Украине в случае приказа со стороны президента. Кроме того, в последние недели Трамп настолько разочаровался нежеланием Путина серьезно рассматривать мирные переговоры, что на прошлой неделе утвердил новые американские санкции против российских нефтяных компаний и отменил — по крайней мере, на данный момент — запланированную встречу с Путиным в Будапеште.

По словам чиновников, хотя у Пентагона нет опасений по поводу запасов, представители военного ведомства США все еще решают вопрос о том, как Украина будет обучаться работе с ракетами и развертывать их. Источники добавили, что для эффективного использования ракет Украине необходимо решить еще несколько оперативных задач.

Один из нерешенных вопросов — как Украина будет запускать ракеты, если США их предоставят. "Томагавки" чаще всего запускаются с надводных кораблей или подводных лодок, но военно-морские силы Украины сильно истощены, поэтому, скорее всего, ракеты придется запускать с суши. Корпус морской пехоты и Армия США разработали наземные пусковые установки, которые можно было бы передать Украине.

Но даже если США не захотят предоставлять пусковые установки, европейские чиновники полагают, что Украина сможет найти решение. Один из них указал, что украинские инженеры смогли разработать метод адаптации для использования предоставленных Великобританией ракет Storm Shadow, изначально предназначенных для современных самолетов НАТО, которые пришлось интегрировать в устаревший парк советских истребителей Украины.

В публикации в X на этой неделе Зеленский заявил, что Украина надеется расширить свои возможности по поражению целей на большом расстоянии до конца этого года, чтобы конфликт мог закончиться "на справедливых условиях" для страны.