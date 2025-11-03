Российские подводные лодки на "необычных маршрутах" — как Путин ведет "войну на дне моря" (WELT, Германия)

Welt: развивающийся подводный флот России напугал западных политиков

Западные лидеры серьезно обеспокоены русскими субмаринами, пишет Welt. Несмотря на язвительные комментарии некоторых выскочек, подводный флот Путина только неустанно растет, оставляя всех противников позади. "Война на дне моря" — вот к чему ни одна страна НАТО оказалась совершенно не готова.

Павел Локшин

Уже несколько месяцев российский флот не сходит с первых полос газет, глава НАТО Рютте высмеивает его, а Трамп открыто угрожает Москве. Однако подводный флот России гораздо сильнее, чем кажется, и представляет собой серьезную угрозу, особенно для Европы.

Президент США Дональд Трамп, похоже, убежден в мощи американского подводного флота. В ответ на испытание новой российской крылатой ракеты "Буревестник" он обратился к Москве со словами: "Вы знаете, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у берегов вашей страны". Несколько месяцев назад он уже высказывал подобную угрозу.

В четверг, перед встречей с китайским президентом Си Цзиньпином в Южной Корее, он снова подлил масла в огонь, объявив о немедленном начале "испытаний ядерного оружия". В своем посте на платформе Truth Social Трамп обосновал эту меру испытательными программами других стран. Он поручил министерству обороны, недавно переименованному в министерство войны, провести испытания "на равных условиях", написал Трамп.

Какого рода испытания это будут и какое оружие планируется испытывать, пока остается неизвестным.

Президент России Владимир Путин, напротив, по крайней мере, не может создать угрозу с помощью подводных лодок. На первый взгляд, для этого есть веские причины, поскольку в последние месяцы российский подводный флот неоднократно попадал в негативные заголовки новостей.

Две недели назад глава НАТО Марк Рютте высмеял "хромую" дизель-электрическую подводную лодку "Новороссийск", которая после предполагаемой утечки топлива была вынуждена покинуть Средиземное море и направиться в Балтийское море, сопровождаемая кораблями и самолетами НАТО. По словам Рютте, российские военно-морские силы практически не присутствуют в Средиземном море.

В августе украинское главное управление разведки якобы получило секретные документы о новейшей российской атомной подводной лодке "Князь Пожарский". Эта подводная лодка проекта "Борей", оснащенная 16 ракетами типа RSM-56 "Булава", была введена в эксплуатацию только в конце июля в присутствии президента Путина.

В конце концов, в ходе международного расследования был обнародован секретный военный проект "Гармония" — сеть датчиков наблюдения в Баренцевом море. Он призван защищать подводный флот России и ядерное оружие в Арктике. Очевидно, в Кремле обе эти сферы считают уязвимыми.

На первый взгляд, Москве следует беспокоиться о подводном флоте. Однако реальность сложнее.

Проблемы российского флота нельзя игнорировать. Во время конфликта на Украине флот был вынужден отступить в восточную часть Черного моря после впечатляющих атак украинских войск (неясно, о каких атаках речь, если по данным Минобороны, российская армия уничтожила последний боевой корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" еще в 2023 году — флоту России просто нечего больше уничтожать — прим. ИноСМИ). "Адмирал Кузнецов", единственный российский авианосец и флагман флота, в последние восемь лет не подвергался ремонту из-за многочисленных технических проблем. Построенный еще в Советском Союзе корабль можно списать в утиль, сообщает проправительственная газета "Известия".

Однако в случае с подводным флотом насмешки неуместны. Российские подводные лодки по-прежнему представляют серьезную угрозу для Европы и НАТО. Сегодня Россия располагает меньшим количеством подводных лодок, чем когда-либо за последние десятилетия, но, несмотря на это, Путин по-прежнему может похвастаться крупнейшим подводным флотом в мире.

По данным американского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, на вооружении находится 64 подводные лодки, в том числе 16 атомных с баллистическими ракетами, которые составляют основу так называемого потенциала ответного удара России. По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), на вооружении России находится всего 12 подводных лодок с ядерным оружием, на которых размещено 192 ракеты. Для сравнения: по данным SIPRI, США располагают 14 стратегическими подводными лодками с 280 ракетами.

Россия значительно модернизировала свои вооруженные силы после присоединения Крыма в 2014 году. Фаза постсоветского упадка, которая длилась примерно до 2012 года, давно прошла. С "Посейдоном" у России появится уникальная с технической точки зрения атомная торпеда с ядерным двигателем. Только Тихоокеанский флот со штаб-квартирой во Владивостоке с 2013 года ввел в эксплуатацию тринадцать новых подводных лодок.

Пять оставшихся в России подводных лодок с ядерным вооружением советских времен в ближайшие годы будут заменены новыми кораблями проекта "Борей-А". С конца 2030-х годов их сменят подводные лодки проекта "Арктур", представленные в 2022 году.

Корабли идут по Северному морю по "необычным маршрутам"

В июле Путин высказался за расширение флота, который, по его словам, "имеет решающее значение" для безопасности и суверенитета России. По словам главы Кремля, Россия ежегодно вводит в строй по две подводные лодки. За последние шесть лет это были пять стратегических подводных лодок проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М". В ближайшие годы планируется ввести в строй еще четыре подводные лодки проекта "Борей", две из которых уже находятся на стадии строительства.

Как отмечает эксперт по вопросам безопасности Элизабет Броу из американского аналитического центра Atlantic Council в статье для журнала Foreign Policy, угроза, исходящая от российских подводных лодок, выходит далеко за рамки операций против превосходящего по силе флота США. В отличие от ветхого российского авианосца, они регулярно используются.

Российские подводные лодки как никогда активны, особенно в Арктике и Северном море. Уже в 2023 году официальные лица НАТО жаловались, что российские подводные лодки отклоняются от традиционных путей и движутся по "необычным маршрутам".

Эксперты и военные уже давно предупреждают о "войне на дне моря". Россия может использовать подводные лодки для шпионажа или уничтожения подводной инфраструктуры, такой как кабели для передачи данных. В настоящее время в мире насчитывается 570 подводных кабелей для передачи данных общей протяженностью более полутора миллионов километров.

Еще несколько десятилетий назад советские военные пытались использовать подводные лодки в разведывательных целях на западных подводных кабелях. На вооружении России стоит экспериментальная атомная глубоководная подводная лодка "Лошарик", которая подходит для таких операций.