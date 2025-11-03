Войти
30 октября 2025 года в Колонном зале Музея военной формы в Москве состоялась восьмая ежегодная конференция "Огарковские чтения". Мероприятие организовал Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) при поддержке МСП Банка и Специального технологического центра (СТЦ). Официальным спонсором выступила госкорпорация "Ростех".

Конференция "Огарковские чтения - 2025" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Cбор участников конференции (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Директор ЦАСТ Руслан Пухов открыл мероприятие (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Генерал армии Юрий Балуевский, бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил России (2004-2008), обратился к присутствующим с приветственным словом (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Научный сотрудник ЦАСТ Георгий Пейкришвили представил доклад "Неоязычество как отголосок военной магии" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе поделился своими размышлениями по заявленной теме (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Доктор политических наук Арман Сагателян, редактор русского перевода книги Нормана Диксона "О психологии военной некомпетентности", рассказал о значимости и актуальности этой работы (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Гости конференции (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Генеральный директор НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов изложил методологические подходы к формированию современных систем вооружения (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин представил аналитический обзор двенадцатидневной войны между Ираном и Израилем и ее уроков для России (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Израильский военный эксперт и общественный деятель Яков Кедми поделился своим взглядом на ход и итоги ирано-израилького конфликта (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Премия имени Огаркова была вручена Алексею Чадаеву, основателю автономной некоммерческой организации "Ушкуйник" и производителю боевых беспилотников, - как лауреату года (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Награду десятилетия получил Андрей Пинчук, политический деятель ДНР и бывший командир добровольческого отряда "Барс-13", исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Конференцию завершила панельная дискуссия "Уроки специальной военной операции и будущие войны в Евразии", в которой к экспертам присоединился главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

ЦАСТ благодарит партнеров конференции МСП Банк и Специальный технологический центр (СТЦ), а также официального спонсора - ГК "Ростех" за оказанную поддержку

