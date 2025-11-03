Россия предупреждает, что Запад будет молить о пощаде в случае применения ядерного оружия, "которому нет равных" (Daily Express, Великобритания)

DE: Запад ответил собственной ядерной инициативой на слова России о "Посейдоне"

Заявления Путина о "Посейдоне" напугали Запад, пишет Daily Express. Уникальный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой заставит противников молить о пощаде, убеждены в Москве. В ответ на создание уникального оружия Трамп объявил о начале ядерных испытаний в США, чем спровоцировал раскол среди американских элит.

Киаран МакГрат (Ciaran McGrath)

Выступая на этой неделе, Путин заявил, что по разрушительной мощи новое оружие превосходит даже российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", прозванную "Сатана II".

Западным лидерам придется "с поклоном идти" к Владимиру Путину, чтобы Россия не использовала подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой, не имеющий аналогов в мире, заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Володин, близкий соратник Путина, которого часто называют лицом, обеспечивающим претворение в жизнь принятых Кремлем решений, в среду выступил на заседании Госдумы с предупреждением, усилив таким образом позицию Москвы по ядерным вопросам на фоне зашедших в тупик мирных переговоров по Украине.

Политик отметил, что российская ядерная крылатая ракета "Буревестник" позволила провести испытания аппарата "Посейдон". В ролике, опубликованном бывшим советником министерства внутренних дел Украины Антоном Геращенко, он заявил: "Никто не верил [в „Буревестник“], но президент верил и держал все под контролем". Разработка ракеты, добавил Володин, позволила провести испытания "Посейдона", что, в свою очередь, позволило получить "самое современное оружие", укрепляющее национальную оборону.

Володин похвастался, что "этому оружию вообще нет равных", призвав наносящих вред России зарубежных лиц пойти на поклон к Путину, "только чтобы не применили это оружие".

Выступление председателя Госдумы, транслировавшееся государственными СМИ, вызвало резкое осуждение со стороны Киева и государств-членов НАТО. Украинские официальные лица назвали слова Володина "отчаянным блефом" на фоне неудач российских войск на поле боя.

Представитель НАТО подтвердил готовность альянса [противостоять угрозам], но подчеркнул важность деэскалации.

Речь Володина следует в духе заявления Путина о "Посейдоне", сделанного двумя днями ранее. 29 октября, обращаясь к представителям министерства обороны, Путин назвал проведенные недавно испытания "огромным успехом".

Российский лидер отметил, что по разрушительной мощи беспилотный подводный аппарат превосходит даже российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", прозванную на Западе "Сатаной II", учитывая, что "ничего подобного „Сармату“ в мире нет".

Путин добавил: "В мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует".

"Посейдон", 24-метровый автономный подводный беспилотный аппарат, предназначен для того, чтобы уходить от обнаружения и поражать прибрежные цели боеголовками мощностью 100 мегатонн, потенциально вызывая радиоактивные цунами.

Процесс разработки представленного в 2018 году "Посейдона" столкнулся с задержками, в том числе из-за произошедшего в 2019 году взрыва на испытательном полигоне, в результате которого погибли пять инженеров. Разработчики "Буревестника" обещают неограниченную дальность полета за счет ядерного двигателю, однако пока ракета совершила лишь несколько подтвержденных полетов.

Эти заявления совпали по времени с обострением напряженности между Востоком и Западом. Продолжающаяся уже четвертый год специальная военная операция России на Украине побудила НАТО укрепить свой восточный фланг. Москва обвиняет Запад в прямом вмешательстве в конфликт, приводя в качестве примера поставки ракет дальнего радиуса действия, используемых Киевом для ударов по российской территории.

По ту сторону Атлантики президент США Дональд Трамп ответил собственной ядерной инициативой. Во вторник республиканец дал указание Пентагону — переименованному при его администрации в "министерство войны" — возобновить испытания ядерного оружия "на равных" с противниками.

Приказ стал первым подобным шагом с тех пор, как в 1992 году США приостановили испытания взрывчатых веществ в рамках добровольного моратория. В беседе с журналистами Трамп охарактеризовал проводимую им политику как прямой ответ на прогресс, достигнутый Россией и Китаем, подчеркнув взаимный характер проведения испытаний.

Предпринятый республиканцем шаг спровоцировал раскол в среде американских законодателей. Республиканцы приветствовали его как восстановление политики сдерживания; демократы предупредили о рисках возобновления гонки вооружений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в последнее время не проводила ядерных испытаний, но рассмотрит такую возможность, если США пойдут на этот шаг.

Аналитики отмечают, что недовольство Трампа Путиным распространяется и на дипломатию: на прошлой неделе он назвал "неуместным" испытание российской крылатой ракеты, призвав сосредоточиться на прекращении огня на Украине.

Эксперты рассматривают эту риторику как форму взаимного позерства. Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых заявил, что обе стороны демонстрируют решимость, не переходя при этом красной черты. Тем не менее, риски сохраняются: по оценкам исследования, проведенного в 2023 году, "Посейдон" в случае взрыва вблизи города может загрязнить 300 квадратных километров поверхности.

Заявление Володина дает понять, что Москва использует доступные ей рычаги воздействия. С приближением зимы и продвижением Украины в направлении Курской области Россия стремится добиться уступок на потенциальных переговорах в Стамбуле.

Однако обещания западной помощи — 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов евро) от ЕС, 61 миллиард долларов (46 силлиардов фунтов стерлингов) от США — не позволяют ожидать быстрой капитуляции.

По мере усиления милитаристской риторики в четверг мировые рынки продемонстрировали падение на 1,2%, а нефть подорожала на 3% из-за опасений эскалации конфликта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к сдержанности, заявив, что угрозы применения ядерного оружия не позволяют найти решения проблем и подвергают всех опасности.