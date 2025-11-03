Войти
Андрей Белоусов: обстановка в мире требует единства подходов военных ведомств стран СНГ к оценке вызовов и угроз

Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Минобороны России

ЦАМТО, 31 октября. Сложная военно-политическая обстановка в мире требует единства подходов военных ведомств стран СНГ к оценке возникших вызовов и угроз.

Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, открывая 31 октября заседание Совета министров обороны государств СНГ, которое проходит в Алма-Ате.

При этом глава российского военного ведомства отметил, что деятельность Совета министров обороны и многолетнее военное партнерство в Содружестве, в первую очередь, направлено на обеспечение безопасности государств.

"У нас весьма насыщенная повестка дня, – подчеркнул Андрей Белоусов. – Большое внимание уделим результатам реализации Концепции военного сотрудничества и дальнейшим перспективам его развития в современных условиях".

"Решительно настроены расширять совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Способствовать оснащению национальных армий современными образцами вооружения. Передавать опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине", – заявил Андрей Белоусов.

Министр обороны России отметил, что особое место в совместной работе традиционно отведено сохранению памяти об общей Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и недопущению фальсификации ее итогов, предложив в ходе заседания обменяться мнениями по этим вопросам, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
