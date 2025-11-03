Андрей Белоусов: сотрудничество РФ и Казахстана – ключевой фактор сохранения стабильности в Центральной Азии

ЦАМТО, 31 октября. Взаимодействие РФ и Республики Казахстан в военной области является ключевым фактором для обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Российско-казахстанское сотрудничество в военной области – ключевой фактор сохранения стабильности в Центральной Азии. Ценим достигнутый высокий уровень отношений как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних структур ОДКБ, СНГ и ШОС", – заявил Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Казахстана Дауреном Косановым в Алма-Ате.

Он подчеркнул, что Минобороны России оказывает содействие Казахстану в совершенствовании вооруженных сил, делится своим боевым опытом.

"Продолжаем обучение ваших военнослужащих в российских военных учебных заведениях. Наше сотрудничество динамично развивается практически по всем направлениям деятельности. Готовы и дальше его наращивать", – отметил министр обороны РФ, обращаясь к главе военного ведомства Казахстана.

Встреча Андрея Белоусова и Даурена Косанова состоялась в Алма-Ате "на полях" заседания Совета министров обороны стран-участниц СНГ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.