В США намекнули на некомпетентность Трампа в полномочиях Пентагона

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters.

Breaking Defense: Пентагон не имеет права испытывать ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп мог проявить некомпетентность, поручив Пентагону начать тестирование ядерного оружия, намекает американское издание Breaking Defense.

Портал отмечает, что испытания ядерного оружия проводятся Национальной администрацией по ядерной безопасности Министерства энергетики США и включают в себя тестирование компонентов, моделирование и имитацию, а также докритические испытания ядерных материалов на полигоне в Неваде.

«Военное министерство, напротив, не обладает юрисдикцией в отношении испытаний или разработки ядерных боеголовок. Вместо этого оно отвечает только за разработку и поддержание потенциала систем доставки ядерного оружия, то есть межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и самолетов», — говорится в публикации.

Опрошенные изданием политики и эксперты попытались интерпретировать заявление Трампа. В частности, сенатор Ангус Кинг допустил, что президент США имел в виду испытания систем доставки ядерного оружия, а не взрыв ядерного снаряда. «У меня такое чувство, будто мы тут проводим талмудический анализ», — пояснил политик.

Ранее Трамп поручил военному министерству начать тестирование ядерного оружия.

