Войти
ТАСС

Белоусов: переговоры МО РФ и Белоруссии укрепляют оборону Союзного государства

1090
0
0
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Минобороны России

Российский министр обороны обсудил с белорусским коллегой перспективы сотрудничества в военной сфере

АЛМА-АТА, 31 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с главой военного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным перспективы сотрудничества Москвы и Минска в военной сфере.

"Наши регулярные переговоры способствуют укреплению единого оборонного пространства Союзного государства", - отметил Белоусов на переговорах с Хрениным, которые прошли 31 октября в рамках заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ в Алма-Ате.

Он также напомнил, что 15 октября в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России были подведены итоги деятельности за прошедший год, определены перспективные направления взаимодействия и поставлены задачи в сфере безопасности. "Убежден, что утвержденная нами программа стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период придаст новый импульс двусторонним отношениям", - подчеркнул глава российского военного ведомства.

В новость внесена правка (11:50 мск) - передается с уточнение даты в третьем абзаце. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»