Запал Трампа насчет России поиссяк: он отозвал войска и не стал давить на Си Цзиньпина из-за нефти (Fox News, США)

Fox News: Трамп внезапно смягчил позицию по Украине

Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, передает Fox News. Тон президента США за последние недели резко смягчился, и теперь американский лидер гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта, отмечается в статье.

Морган Филлипс

Некогда решительная позиция президента Трампа в отношении Украины в последние недели пообмякла, ознаменовавшись задержкой военной помощи, отзывом войск и смягчением риторики против России — в результате после очередного сдвига союзники гадают, что будет дальше

За последние недели тон президента Дональда Трампа в отношении Украины резко смягчился: жесткие заявления, призванные надавить на президента России Владимира Путина в прошлом месяце, сменились более сдержанным подходом.

Трамп заявил о решительной поддержке Украины и пообещал положить конец российской военной кампании, но теперь создается впечатление, что он гораздо меньше привержен дальнейшей помощи Киеву, не говоря уже о принуждении к прекращению боевых действий.

Ситуация начала меняться две недели назад, когда Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Многие рассчитывали, что Трамп одобрит передачу Украине ракет большой дальности Tomahawk, но он этого не сделал.

Президент сказал, что подготовка к использованию ракетной системы займет слишком много времени и что США нуждаются в них сами. Кроме того, он решительно опроверг сообщение The Wall Street Journal о том, что США сняли ограничения на украинские удары ракетами большой дальности в тыл России.

Затем в четверг Военное министерство объявило, что бригада армии США, размещенная в Румынии на ротационной основе, а также силы в Венгрии и Болгарии, вернутся домой. Трамп назвал отзыв войск “незначительным” и даже “непринципиальным”, однако европейские союзники восприняли это иначе.

“Это словно приглашение России к тому, чтобы усилить атаки на Украине и упрочить свое влияние в регионе”, — сказал Fox News один европейский чиновник.

Смягчение позиции проявилось и на встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг. Ранее Трамп настаивал на том, чтобы Индия сократила закупки российской нефти, однако не стал выдвигать аналогичных требований к Си Цзиньпину.

“Мы даже не обсуждали нефть”, — сказал он журналистам позже.

Вопрос о мирном урегулировании войны действительно поднимался, но в заметно менее настоятельном тоне.

“Мы будем сотрудничать и посмотрим, чего мы сможем добиться, — сказал Трамп. — Мы согласны с тем, что стороны ведут бескомпромиссную борьбу, и иногда, я иной раз думаю — пусть дерутся дальше. Это безумие. Но он собирается помочь нам, и мы будем вместе работать над Украиной”.

Для президента, который клялся “покончить с конфликтом в первый же день”, эти комментарии предполагают переход от безотлагательных действий к покорности судьбе — а его внешняя политика все чаще кажется реактивной, а не стратегической.

Не все встревожены переменами. На прошлой неделе Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — “Лукойла” и “Роснефти” — и сторонники Украины наеются, что это нанесет существенный удар по военной казне Москвы. С тех пор обе компании объявили о планах распродажи международных активов.

“Санкции — это шаг, который влечет к реальным последствиям. Ожидается вывод войск из Европы, но эти изменения представляются довольно скромными, — сказал другой европейский чиновник. — Остальное — типичный маятник Трампа, который качается из стороны в сторону, сегодня в одну, завтра в другую”.

В то же время Трамп объявил, что США возобновят испытания ядерного оружия — впервые с 1992 года — объяснив это программами других стран.

Россия утверждает, что недавно провела испытания беспилотника с ядерным двигателем, а также ракеты на ядерной тяге и подводной лодки, без детонации. Россия не подтверждала проведение испытаний ядерного оружия с 1990 года.

Несколько недель назад Трамп предложил европейским странам “сбивать” российские беспилотники и самолеты-нарушители в своем воздушном пространстве, и представители администрации поклялись защищать “каждый дюйм” территории НАТО.

Трамп планировал встретиться с Путиным в Венгрии в этом месяце, но отменил встречу, заявив, что не хочет “терять время”.

“Каждый раз с Владимиром у нас выходят прекрасные беседы, но они ни к чему не приводят, — пожаловался Трамп на прошлой неделе. — Они просто проходят безрезультатно”.

Между тем, по данным ВВС Украины, в ночь на четверг Россия выпустила по украинским городам 705 ракет и беспилотников.

Трамп продолжает настаивать на том, что его администрация стремится к миру “посредством силы”, его последние действия и риторика рисуют менее однозначную картину, в результате чего союзникам приходится гадать, какой из вариантов украинской политики Трампа возобладает в следующий раз.