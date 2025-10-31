«Конские сроки не требуются». Когда и где США могут испытать ядерное оружие?

Полковник Ходаренок: ядерные испытания США проведут под землей

Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания. Решение главы Белого дома принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». Как давно США не проводили ядерные испытания и сколько им понадобится времени, чтобы их возобновить - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Как сообщил CNN со ссылкой на отчет исследовательской службы американского конгресса, США требуется от 24 до 36 месяцев для испытания ядерного оружия после того, как президент отдаст соответствующий приказ.

По всей видимости, подобные временные интервалы представляются явным и весьма большим преувеличением. Пробурить шахту, заложить в нее ядерный боеприпас и осуществить его подрыв - на все перечисленные мероприятия такие «конские» сроки, да еще в наше время, не требуются.

Безусловно, существенное время требуется для подготовки опытного поля, если планируется осуществить наземный или воздушный взрыв. На различных расстояниях от точки подрыва специального боеприпаса надо расположить измерительную аппаратуру, соорудить разного рода фортификационные сооружения (наземные и заглубленные), выстроить административно-хозяйственные и жилые здания. Но три года на это явно не требуется.

Да и вряд ли США одновременно выйдут из договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, который был подписан в Москве 5 августа 1963 года. То есть, если испытания ядерного оружия и будут Соединенными Штатами возобновлены, то это будут подземные тесты.

По всей видимости, Соединенные Штаты возобновят свои испытания ядерного оружия на Невадском испытательном полигоне (Nevada Test Site), который является одним из крупнейших ядерных полигонов США, существующий с 1951 года. Впрочем, тут возможны варианты.

Ядерные испытания в США и СССР

На территории Nevada Test Site с 1951 года по 1992 годы было испытано 928 зарядов, 828 из которых подземные. Самый первый ядерный взрыв мощностью в одну килотонну (кт) был произведен в Неваде 27 января 1951 года. Подземные ядерные испытания продолжались вплоть до 23 сентября 1992 года.

В СССР большинство испытаний ядерных зарядов было проведено на двух государственных полигонах в Семипалатинске и на архипелаге Новая Земля.

С 1949 по 1989 год на Семипалатинском полигоне было произведено не менее 468 ядерных испытаний, в том числе: 125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушных, 8 высотных); 343 испытательных ядерных взрыва под землей (из них 215 в штольнях и 128 в скважинах).

Со временем стало очевидно, что испытывать ядерные заряды большой мощности на Семипалатинском полигоне нецелесообразно по соображениям безопасности. После испытания первой двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 с тротиловым эквивалентом в 1,6 мегатонны (Мт) стало ясно, что взрывать ядерные боеприпасы подобной мощности в Семипалатинске уже просто опасно. Стекла в жилых домах вылетали в радиусе до 200 км от эпицентра взрыва.

На месте проведения последнего подземного ядерного испытания на Семипалатинском испытательном полигоне в Казахской ССР, 1991 год. Источник: Александр Лыскин/РИА Новости

В этой связи 17 сентября 1954 года на Новой Земле был открыт ядерный полигон с центром в Белушьей Губе. Полигон включает три площадки: Губа Черная - использовалась в 1955-1962 годах; пос. Северный (пролив Маточкин Шар) - подземные испытания в 1964-1990 годах; опытное поле Д-2 на полуострове Сухой Нос - наземные и воздушные испытания в 1957-1962 годах.

С 21 сентября 1955 года по 24 октября 1990 года (официальная дата объявления моратория на ядерные испытания) на полигоне Новая Земля было произведено 135 ядерных взрывов: 87 в атмосфере (из них 84 воздушных, 1 наземный, 2 надводных), 3 подводных и 42 подземных.

Многие подрывы специальных боеприпасов проводились, что называется, на тактическом фоне. Среди операций и учений с реальным применением ядерного оружия в СССР следует, наверное, выделить следующие.

Первый в мире запуск баллистической ракеты с ядерным зарядом был осуществлен в ходе операции «Байкал». В качестве носителя использовалась королевская ракета Р-5М. Ядерный заряд представлял собой модификацию бомбы РДС-4. Запуск Р-5М был произведен 2 февраля 1956 года со стартовой позиции 4-го ГЦП (полигон Капустин Яр). Через 10 мин 30 сек на расстоянии 1190 км в окрестностях Аральского моря был зафиксирован атомный взрыв мощностью 300-600 кт (по другим оценкам - 80 кт).

Учения «Воздух», проведенные в 1961 году, без всякого преувеличения, напоминали масштабную ядерную войну. Специальные боеприпасы тогда применялись только большой и очень большой мощности и, наконец, все закончилось подрывом 58-ми мегатонной «Царь-бомбы».

Мероприятие стартовало 10 сентября 1961 года. В этот день стратегический бомбардировщик Ту-95 сбросил термоядерную бомбу над опытным полем Д-2 на Новой Земле. Взрыв был произведен на высоте 2000 м, энерговыделение составило 2,7 Мт. Самолеты дальней авиации в ходе этого учения летали чуть ли не дивизиями и сбрасывали ядерные бомбы значительно большей мощности - 10-15 и более мегатонн. Вспышки от термоядерных взрывов были отчетливо видны в норвежской провинции Финмарк.

Примерно в это же время состоялись учения «Роза». Цель испытаний при этом формулировалась следующим образом: боевыми пусками ракет Р-12 подтвердить надежность действия ракет с двумя типами зарядов мощностью 1 Мт и 650 кт соответственно. Также предполагалось проверить точность попадания изделий в цель.

Стартовые позиции ракет Р-12 в ходе этого учения располагались в поселке Полярном (106-й километр железной дороги Сейда-Лабытнанги), в 80 км северо-западнее г. Салехард. Пуски ракет осуществлялись по объектам на полигоне Новая Земля.

Первый боевой пуск состоялся 12 сентября. Ядерный взрыв на полигоне Новая Земля произошел на заданной высоте. Тротиловый эквивалент головной части - 1,1 Мгт. Отклонение от центра прицеливания зафиксировали на отметках: по дальности - недолет 2160 м, по направлению - вправо 830 м.

Второй боевой пуск состоялся 16 сентября. Ядерный взрыв на полигоне также произошел на заданной высоте. Тротиловый эквивалент головной части - 900 кт. Отклонение от центра прицеливания зафиксировали на отметках: по дальности - перелет 740 м, по направлению - вправо 720 м.

При мегатонных зарядах ракет Р-12 промахи по тем временам находились вполне в приемлемых величинах.

Стоит обратить внимание и на учение «Тюльпан», проведенное 8 сентября 1962 года. В ходе этого мероприятия испытывалась баллистическая ракета Р-14У с термоядерным зарядом. Изделие было запущено с полевой позиции в районе станции Ясная (Забайкальский край, в последующем позиционный район 4-й ракетной дивизии РВСН) по опытному полю на территории полигона Новая Земля. Дальность стрельбы составила 3740 км. Ядерный взрыв произошел в районе опытного поля Д-2 на высоте 1725 м, энерговыделение взрыва составило 1,9 Мт.

В настоящее время представить это уже трудно, но в начале 1960-х годов ракеты с термоядерными зарядами летали практически через всю страну.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Соединенные Штаты приняли односторонний мораторий на испытание ядерного оружия в 1990 году. Тогда же это сделал СССР.

Основной инструмент для прекращения испытаний ядерного оружия сейчас - Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 сентября 1996 года. Договор был открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. К настоящему времени Договор подписали 187 государств и 178 его ратифицировали.

США подписали ДВЗЯИ 24 сентября 1996 года, но в 1999 году Конгресс США отклонил ратификацию Договора, аргументируя это необходимостью обеспечения надежности ядерного арсенала США и ограниченными возможностями создаваемого верификационного механизма ДВЗЯИ по обнаружению ядерных взрывов малой и сверхмалой мощности.

Грибовидное облако взрыва. Источник: «Ядерные испытания. Книга 2. Тоцкое войсковое учение». «Московские учебники», 2006

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. Однако в 2023 году Москва отозвала ратификацию как раз из-за американской позиции отказа от ратификации.

Россия возобновит испытания вслед за США

В нашей стране испытания ядерного оружия не ведутся с 1990 года. Однако президент России Владимир Путин заявил, что если США проведут испытания ядерного оружия, то Россия сделает то же самое.

«Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть», - сказал президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному посланию еще в феврале 2023 года.

Он отметил, что в этой ситуации Министерство обороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия.

"Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», - заявил тогда глава государства.

Обратим внимание - Дональд Трамп принял решение немедленно начать испытания ядерного оружия, а наш президент еще два года назад говорил - «некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия».

В западных средствах массовой информации периодически распространяется информация, что ядерное оружие России представляет собой «ржавый меч» давно почившей в бозе советской эпохи, а ракеты, изготовленные еще во времена СССР, стремительно устаревают. Периодически озвучиваются данные, что по целому ряду естественных причин сложное оружие с течением времени утрачивает свои изначальные свойства настолько, что возникают весьма серьезные сомнения в его срабатывании, если дело до того дойдет.

