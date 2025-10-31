DE: глава Минобороны Бельгии Франкен выступил с угрозами в адрес Москвы

Глава Минобороны Бельгии пообещал "сравнять Москву с землей", если Россия ударит по Брюсселю или атакует НАТО с применением ядерного оружия, пишет Daily Express. Типичный прием западных политиков: сначала приписывают Москве некие планы, а потом дают "смелый" ответ на собственную выдумку.

Владимиру Путину был послан сигнал о том, что "Москву сотрут с лица земли", если она атакует НАТО с применением ядерного оружия. Министр обороны Бельгии Тео Франкен (Theo Francken) заявил, что не боится ядерной риторики России, и подчеркнул мощь и единство альянса.

Также он сообщил, что верит в приверженность Дональда Трампа НАТО и ее краеугольному камню — Статье 5 о коллективной обороне, несмотря на предыдущие заявления президента США о том, что он не станет защищать страны, недостаточно вкладывающие средств в собственную оборону. Все это происходит на фоне продолжающейся эскалации напряженности между Западом и Россией из-за конфликта на Украине. Кремль ужесточает риторику, включающую завуалированные ядерные угрозы, из опасений, что США могут поставить Украине высокоточные крылатые ракеты "Томагавк" большой дальности (политики Запада видят "ядерные угрозы" там, где их не было и в помине, — прим. ИноСМИ).

Данный вопрос считается последней "красной линией" для России. Однако Франкен заявил, что НАТО должна игнорировать ее предупреждения и продолжать поддерживать Киев. В интервью бельгийской газете De Morgen он сказал: "Путин говорил то же самое, когда Финляндия и Швеция вступали в НАТО, когда мы поставляли танки, ракеты, F-16 (речь идет исключительно о трактовке заявлений Москвы западными политиками, — прим. ИноСМИ)… Урок в том, что мы не должны позволять себя запугивать. Изначально мы осмеливались оказывать сопротивление лишь на территории Украины — из страха перед реакцией Москвы. Это только затянуло боевые действия, поскольку все наши линии снабжения проходят через Россию (было сказано именно так, — прим. ИнОСМИ). Нужно атаковать их, как мы, наконец, сейчас и поступаем. Это тоже было для Путина красной линией, и что он сделал? Ничего. Он знает, что если он применит ядерное оружие, Москву сотрут с лица земли. И тогда конец света будет не за горами".

На вопрос, беспокоит ли его потенциальный неядерный удар по столице Бельгии, Франкен ответил "нет", заявив, что НАТО ответит и "сравняет Москву с землей".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки "Томагавков" стали бы "серьезной эскалацией": "Сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность".

Тем временем экс-президент России Дмитрий Медведев вновь позволил себе намекнуть на применение ядерного оружия, заявив: "Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полете невозможно… Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа".

Нет никаких признаков того, что США намерены поставлять Киеву "Томагавки", оснащенные ядерными боеголовками. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это оружие, дальность которого превышает 2400 км, может стать переломным моментом и заставит российского президента сесть за стол переговоров. Сам Трамп, хоть и испытывает все большее разочарование в Путине, пока что сопротивляется такого рода призывам.