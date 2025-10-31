Войти
NI сообщило о разработке ВС РФ стреляющих до 200 км бомб с УМПК

Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

NI: ВС РФ разработали бомбы с УМПК, имеющие дальность поражения до 200 км

Вооруженные силы России (ВС РФ) разработали и развернули ряд авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции УМПК, имеющих дальность поражения до 120 миль (200 км). Об этом 29 октября сообщило издание The National Interest (NI) со ссылкой на источники.

«Воздушно-космические силы России разработали и развернули «экспериментальные авиационные боеприпасы большой дальности», которые могут поражать цели на расстоянии от 90 до 120 миль»., — сказано в публикации.

Отмечается, что испытываются несколько различных боеприпасов, например, «Гром-Э1».

По данным издания, УДКМ превращают «тупые» бомбы в «умные», сопрягая их с широким спектром обычных бомб, включая 2000-фунтовые, 1000-фунтовые и 500-фунтовые боеприпасы. По мнению NI, это позволит создать управляемую всепогодную бомбу, которая может поражать цели с высокой точностью.

Специалисты лаборатории по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 123-й бригады Южной группировки войск 25 октября рассказали «Известиям» об особенностях своей работы в зоне проведения специальной военной операции. Специалисты лаборатории отметили, что российские подразделения БПЛА превосходят и местами опережают украинские, которые, в свою очередь, пытаются создавать БПЛА наподобие отечественных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Х-38
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
