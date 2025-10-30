Без весны и осени: как изменится военная служба в России с 2026 года

Госдума одобрила переход к новой системе круглогодичного призыва

Госдума в третьем чтении единогласно приняла закон о переходе в круглогодичный призыв в армию. Сейчас он происходит всего два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Это одно из самых заметных изменений в системе воинской обязанности за последние десятилетия. Подробнее о том, что означает новый порядок для призывников, как изменится процедура прохождения службы и какие нововведения ждут граждан уже в ближайшие годы, — в материале «Известий».

Круглогодичный призыв: новая система комплектования армии

Во вторник, 28 октября, на пленарном заседании Государственной Думы депутаты одобрили в третьем чтении поправки, уточняющие порядок и сроки проведения призывной кампании в России. Основным изменением станет переход к круглогодичному призыву на военную службу, который отныне будет проводиться с 1 января по 31 декабря.

До настоящего времени призыв осуществлялся дважды в год: весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря). После вступления изменений в силу граждан смогут получать повестки и проходить необходимые процедуры военного учета в течение всего календарного года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом отправка призванных граждан к местам службы сохранится в прежнем режиме, то есть два раза в год, в те же периоды: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для отдельных категорий граждан, таких как жители районов Крайнего Севера, работники, занятые на сельскохозяйственных посевных и уборочных работах, а также педагоги, сохранятся особые сроки призыва, учитывающие специфику их деятельности.

По мнению разработчиков закона, переход к круглогодичному призыву позволит равномерно распределить нагрузку на военные комиссариаты, улучшить организацию отбора и подготовки призывников и повысить качество комплектования вооруженных сил. Традиционно начало призывной кампании будет определяться указом Президента РФ, а на службу будут направляться граждане, не состоящие в запасе.

Новые правила прохождения альтернативной гражданской службы

Принятый закон вносит изменения в порядок подачи заявлений на прохождение альтернативной гражданской службы (АГС). Теперь сроки обращения в военные комиссариаты будут строго определены в зависимости от периода призыва. Если гражданина планируется направить на военную службу с 1 октября по 31 декабря текущего года, заявление о прохождении АГС необходимо подать до 1 апреля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В случае, если решение призывной комиссии предусматривает отправку в войска с 1 апреля по 15 июля следующего года, заявление следует подать до 1 октября. Таким образом, призывникам предоставляется возможность заранее заявить о своем желании пройти альтернативную службу.

Электронные повестки и новые правила явки в военкомат

Согласно принятому закону, предельный срок явки призывника в военкомат после размещения повестки в едином электронном реестре составляет не более 30 суток.

Ранее сроки могли варьироваться. Так, в повестке могли указывать необходимость прибыть уже на следующий день или в течение нескольких суток. Теперь законодатели четко определили единый срок, чтобы избежать неоднозначности.

С момента размещения повестки в электронном реестре гражданину, подлежащему призыву, запрещается выезд за пределы России. Данная мера направлена на обеспечение своевременного исполнения воинской обязанности и предотвращение уклонения от призыва.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Закон также закрепляет право военных комиссариатов выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном виде. Получить такую выписку можно будет через портал «Госуслуги», официальный сайт реестра повесток или при личном обращении в многофункциональный центр. Нововведение упрощает доступ к информации и делает взаимодействие с военкоматами более удобным.

Кроме того, призывные комиссии теперь смогут принимать отдельные решения без личного присутствия гражданина. Речь идет о случаях предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу. Такая норма должна сократить бюрократические процедуры и ускорить процесс рассмотрения заявлений.

После одобрения Советом Федерации и подписания Президентом Российской Федерации закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Однако отдельные положения, включая норму о круглогодичном призыве, начнут действовать с 1 января 2026 года.

Категории призывников и основания для отсрочки

В соответствие с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющие оснований для освобождения или отсрочки и состоящие на воинском учете. К категории призывников относятся как граждане, уже поставленные на учет, так и те, кто обязан пройти эту процедуру.

Действующая норма вступила в силу с 1 января 2024 года, когда в законодательство были внесены изменения, повысившие верхний возрастной предел призывников с 27 до 30 лет. Решение стало частью комплекса мер, направленных на укрепление обороноспособности страны и расширение кадрового резерва Вооруженных сил Российской Федерации.

В то же время от призыва освобождаются граждане, находящиеся в запасе, имеющие законное освобождение или отсрочку от военной службы. Отсрочка предоставляется определенным категориям граждан, исходя из их жизненных обстоятельств и социального положения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отсрочку могут взять, в частности, лица, ухаживающие за нуждающимися в постоянной помощи родственниками, а также опекуны несовершеннолетних братьев и сестер. Подобная привилегия предоставляется и временно непригодным по состоянию здоровья, но не более чем на один год. Освобождаются от призыва также мужчины, воспитывающие ребенка без матери, имеющие двух и более детей или ребенка-инвалида в возрасте до трех лет. Отсрочку получают и супруги женщин, беременных не менее чем на 22-й неделе.

Законодательство также предусматривает отсрочку для мужчин, поступивших на службу в правоохранительные органы или войска Росгвардии после окончания вуза, при наличии у них высшего образования и специальных званий, избранных депутатов или глав муниципалитетов, а также зарегистрированных кандидатов на выборах. Право на отсрочку сохраняется и за сотрудниками аккредитованных IT-компаний, работающими по профильной специальности, и за очными студентами образовательных организаций, включая вузы и колледжи.

Для получения отсрочки гражданин обязан обратиться в военный комиссариат, предоставив подтверждающие документы. Окончательное решение о предоставлении отсрочки или освобождении от призыва принимает призывная комиссия, действующая в соответствии с установленным законом порядком.

Медицинское освидетельствование

Прохождение медицинской комиссии по-прежнему остается обязательным этапом для всех призывников на срочную службу. Согласно информации Министерства обороны, после прохождения психологического тестирования и медицинского обследования молодые люди направляются на заседание призывной комиссии. Именно там и принимается окончательное решение о возможности прохождения военной службы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Комиссия определяет категорию годности гражданина к военной службе. Система оценки включает пять категорий — от «А» до «Д». Категория «А» означает полную годность к службе без ограничений, «Б» — годность с незначительными ограничениями, «В» — ограниченную годность с зачислением в запас, «Г» — временную негодность с предоставлением отсрочки, а категория «Д» обозначает полную негодность к военной службе.

Действующая система медицинского освидетельствования сохраняет все установленные ранее критерии оценки состояния здоровья призывников.

Наина Курбанова