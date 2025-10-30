Компания Sikorsky отказалась от поставки вертолетов CH-53K "Кинг Сталлион" ВС Республики Корея

ЦАМТО, 29 октября. Компания Sikorsky отозвала свое предложение о продаже CH-53K "Кинг Сталлион" в рамках тендера на поставку тяжелых вертолетов для Сил специальных операций (SOHH) ВС Республики Корея.

Как сообщил 24 октября изданию Janes представитель Sikorsky, после тщательного анализа компания пришла к выводу, что бюджет программы SOHH не соответствует инвестициям, необходимым для развертывания CH-53K. Выход Sikorsky из тендера оставляет единственным претендентом на участие в программе американскую Boeing с CH-47F "Чинук".

В интервью Janes в рамках выставки ADEX-2025 представитель Sikorsky заявил, что, хотя компания потратила три года на формирование своего предложения, бюджет и критерии оценки Агентства программ оборонных закупок МНО Республики Кореи (DAPA) не соответствуют уровню, необходимому для приобретения и эксплуатации CH-53K.

DAPA одобрило реализацию программы SOHH, предусматривающей приобретение 18 тяжелых транспортных вертолетов в апреле 2025 года. Бюджет проекта составил 3,36 трлн. вон (2,3 млрд. долл.).

По оценке Sikorsky, рассчитанный DAPA до пандемии COVID-19 бюджет программы не учитывает рост расходов в последние годы. Пандемия отрицательно повлияла на цепочки поставок и привела к росту затрат. К примеру, за три года расходы на сырье выросли на 30%, 40% и даже 50%.

Предположительно, компания Sikorsky также рассчитывала, что южнокорейские власти увеличат бюджет исходя из заинтересованности в локализации производства. Компания подписала с Korea Aerospace Industries (KAI) письмо о намерениях о локализации производства в Республике Корея в случае выбора CH-53K. Два вертолета предлагалось собрать в Стратфорде, а остальные 16 ед. – в Южной Корее. Данный план требовал значительных инвестиций, однако такое предприятие стало бы первой сборочной линией CH-53K вне США.

Несмотря на отказ от поставки CH-53K, Sikorsky продолжает сотрудничать с Южной Кореей в рамках программы поставки 12 вертолетов MH-60R для ВМС. На текущий момент поставлено 6 ед. MH-60R. Седьмой вертолет отгружен заказчику, а остальные будут поставлены к концу второго квартала 2026 года.

Южнокорейские вертолеты MH-60R будут оснащены разработанной в стране противолодочной торпедой "Блю Шарк". В настоящее время торпеда при поддержке южнокорейской LIG Nex1 интегрируется с MH-60R. По данным Janes, работы находятся на ранней стадии, и торпеда будет интегрирована только в качестве пакета модернизации после поставки вертолетов.