Турция ведет переговоры о покупке истребителей "Тайфун" из состава ВВС Омана и Катара

Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия закупили более 140 истребителей Eurofighter EF-2000 Typhoon. Фото Reuters
ЦАМТО, 29 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 октября заявил, что Турция намерена закупить истребители "Тайфун" европейского консорциума Eurofighter из состава ВВС Омана и Катара.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, выступая перед журналистами после визита в регион Персидского залива, Р.Эрдоган подтвердил, что переговоры о закупке истребителей успешно продвигаются в рамках более широкого плана наращивания боевых возможностей ВВС Турции.

Как процитировало турецкого президента агентство Associated Press, в ходе турне с катарской и оманской сторонами были проведены переговоры о закупке самолетов производства консорциума Eurofighter. Переговоры по техническим деталям продажи продвигаются успешно.

Комментарии Р.Эрдогана прозвучали спустя несколько месяцев после того, как в июле Турция и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу закупки истребителей "Тайфун". Соглашение о продаже 20 новых "Тайфун" Транш.5 было заключено 27 октября в ходе визита в Анкару премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее сообщалось, что наряду с новыми самолетами Турция приобретет около 20 истребителей предыдущих версий из состава Военно-воздушных сил Великобритании для оперативного обучения пилотов и удовлетворения текущих потребностей. Позднее турецкие СМИ сообщали, что переговоры по данному вопросу застопорились, и Турция оценивает возможность покупки самолетов в конфигурации "Транш.3" из состава ВВС Омана и Катара. В Омане в настоящее время имеется 12 таких самолетов, а в Катаре – 24 ед.

Пока не ясно, каким образом завершатся переговоры о продаже эксплуатирующихся "Тайфун". Если верить сообщениям СМИ, то ВВС Омана полностью снимут с вооружения самолеты этого типа. Решение властей Катара отказаться от "Тайфун" также вызывает некоторое удивление, поскольку они были поставлены сравнительно недавно и соответствуют новейшим стандартам. При этом на Парижском авиасалоне в июне 2025 года Катар был назван в числе кандидатов на закупку 12 дополнительных истребителей.

Покупка истребителей "Тайфун" является частью более широкого плана усиления боевых возможностей ВВС Турции. Согласно заявлениям официальных лиц Турции, Анкара планирует приобрести в общей сложности около 120 истребителей, включая около 40 "Тайфун", 40 американских F-16 и 40 F-35 на обеспечение переходного этапа до поставки разрабатываемого в Турции истребителя нового поколения "Каан" (KAAN), поставки которого власти страны рассчитывают начать в 2028 году.

  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Катар
Оман
США
Турция
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
