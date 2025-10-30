Уитакер: США могут в ближайшие месяцы продать Европе оружие еще на 2 млрд. долл. для передачи Киеву

ЦАМТО, 29 октября. Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут продать Европе оружия еще на 2 млрд. долл. с целью их дальнейшей передачи Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"В ближайшие несколько месяцев у нас, вероятно, будут поставки еще на 2 млрд. долл.", – сказал М.Уитакер в интервью агентству Bloomberg, комментируя планы по продажам Европе американского оружия для последующей передачи Украине.

М.Уитакер также предположил, что в следующем году США через европейские страны поставят Украине оружия на сумму от 15 до 16 млрд. долл.