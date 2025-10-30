Lockheed Martin и RTX сообщили о росте продаж ракет в Европу почти на 50 проц.

ЦАМТО, 29 октября. Крупнейшие производители вооружений Lockheed Martin и RTX сообщили о почти 50-процентном росте продаж ракет и ракетных систем в Европу за первые девять месяцев 2025 года на фоне агрессивной политики президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило агентство "РИА Новости", ознакомившись с данными финотчетности компаний.

Подразделение Missiles and Fire Control компании Lockheed Martin, производящее системы HIMARS и ракеты для комплекса "Пэтриот", увеличило продажи в Европу на 49% – до 1,18 млрд. долл. Годом ранее сумма составляла 788 млрд. долл.

Аналогичная тенденция у RTX: ее подразделение Raytheon нарастило поставки почти на 49% – до 3,07 млрд. долл. Компания производит системы "Пэтриот", переносные комплексы "Стингер" и ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM.

В третьем квартале рост продолжился: продажи Raytheon в Европу увеличились на 34%, до 1,3 млрд. долл., а у Lockheed Martin на 20%, до 401 млн. долл.