Путин использует старую технологию производства ракет, чтобы послать Западу новый сигнал (The Wall Street Journal, США)

WSJ: испытание "Буревестника" стало грозным предупреждением для Запада

"Буревестник" даст России новые козыри на будущих переговорах, пишет WSJ. Успешное испытание ракеты, у которой нет аналогов на Западе, стало предупреждением о недопустимости эскалации на Украине, отмечает автор статьи.

Томас Гроув (Thomas Grove), Дэниел Майклс (Daniel Michaels)

Россия утверждает, что крылатая ракета "Буревестник" с околозвуковой скоростью полета сможет обходить американскую ПРО, но, по мнению экспертов, куда опаснее гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин заявил об успешном первом проведенном испытании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник", у которой, по словам российского лидера, "нет аналогов" на Западе.

Это заявление стало предупреждением Западу о недопустимости эскалации на Украине и намеком на потенциальный козырь Москвы на возможных переговорах по контролю над вооружениями с Вашингтоном. Хотя западные дипломаты назвали испытание опасным новым потенциалом России, у ряда специалистов по ракетным технологиям и ядерному нераспространению оно вызвало скорее недоумение, чем страх.

Путин, одетый в камуфляж, встретился с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, как видно на опубликованном в воскресенье Кремлем видео. По словам Герасимова, ракета "Буревестник" пролетела 14 тысяч километров за 15 часов.

Если "Буревестник" действительно соответствует озвученным характеристикам, он способен доставить ядерную боеголовку на другой край планеты благодаря уникальной силовой установке. Ракета может почти неограниченно долго находиться в воздухе, идти вдоль рельефа суши или поверхности моря и маневрировать, обходя системы ПРО.

Однако, по мнению экспертов, во многих отношениях это оружие выглядит анахронизмом. "Буревестник" летит на дозвуковой скорости, тогда как именно такие ракеты все чаще сбивают на Украине — современные комплексы ПВО уверенно наводятся на них. Стратеги теперь делают ставку на более быстрые гиперзвуковые ракеты, которые все еще находятся в разработке.

Еще один минус — радиационный след, по которому ракету будет легче обнаружить. Сложность конструкции — в том числе сочетание нескольких двигательных систем, которые должны срабатывать безошибочно, — повышает риск отказа.

"Технически это осуществимо, — говорит бывший сотрудник НАТО по вопросам контроля над вооружениями Уильям Альберке (William Alberque). — Но сейчас все решают скорость и маневренность".

Испытание прошло на фоне растущей напряженности между Россией и администрацией Трампа. В последние недели президент Трамп выражал недовольство Путиным из-за затягивания мирного процесса по Украине. Встреча лидеров под вопросом, а Вашингтон снял часть ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по России.

Новая ракета может стать вызовом и для предложенной Трампом системы ПРО "Золотой купол" (Golden Dome), рассчитанной на перехват межконтинентальных баллистических ракет, следующих по куда более высокой траектории, чем низколетящий "Буревестник". В этом смысле новая ракета способна добавить Москве козырей на переговорах по контролю над вооружениями.

""Буревестник" — это в первую очередь политическое оружие", — говорит старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг.

Крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой — не новинка. США вели масштабные работы в этом направлении в 1950-е годы, но отказались от них, когда ученые довели до совершенства межконтинентальные баллистические ракеты, которые летят гораздо выше и быстрее. По словам старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне Дугласа Барри (Douglas Barrie), российские публикации на эту тему тоже относятся к 1950 году.

"Это всегда выглядело как лабораторный проект, — отмечает Барри. — Ему недостает практики, да и уязвимостей слишком много".

Россия вернулась к идее ядерных ракет и другим "переломным" технологиям после выхода США в 2002 году из Договора по ПРО. Бывший президент Джордж Буш объяснял это необходимостью защититься от "государств-изгоев" после терактов 11 сентября.

Впервые Путин показал "Буревестник" в 2018 году, в первый срок президентства Трампа, сопроводив презентацию компьютерной анимацией: ракета "заходит" на США со стороны Южного полюса — намек на "почти неограниченную" дальность за счет ядерной тяги. На ролике ракета виртуозно обходит эшелонированную ПВО, огибая планету.

Реальность оказалась куда сложнее. Уже через несколько месяцев стало ясно, что на испытаниях ракета летает считанные минуты. <...>

Комментируя на неделе доклад Герасимова, Путин признал, что создать ракету с ядерной силовой установкой крайне сложно: "Более того, я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторяю, высокого класса. И вот сейчас решающие испытания завершены".

За пределами России многие эксперты убеждены: политическая значимость "Буревестника" превосходит его военную пользу. Хотя "Буревестник" наземного базирования задумывался как средство возмездия, первые удары в случае войны, скорее всего, придутся по его стартовым площадкам.

"Главный смысл этой системы — дать российскому президенту возможность сказать американскому коллеге, что Москва умеет обходить систему ПРО", — добавляет Подвиг.

Москва давно прописывает в своих ядерных сценариях массированные пуски дозвуковых крылатых ракет, сопоставимых с американским Tomahawk. Однако последние месяцы на Украине показали, что такие цели относительно легко сбиваются, тогда как куда более быстрые ракеты остановить значительно труднее.

Россия и Китай активно развивают гиперзвуковое оружие — от него у США сейчас нет надежной защиты. Вашингтон и союзники по НАТО в спешке пытаются догнать соперников.

Если Россия все-таки запустит "Буревестник", его могут засечь еще до старта: работающий ядерный реактор излучает радиацию, заметную на огромных расстояниях, в том числе из космоса.

"Как только они включат реактор, мы это узнаем", — утверждает Альберке, ныне старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum.

При этом сама процедура пуска крайне сложна. Ядерный реактор не дает достаточной тяги для "горячего" старта, поэтому, как видно на кадрах 2018 года, "Буревестник" сначала использует обычный твердотопливный ускоритель, а затем еще два бустера для разгона, прежде чем на крейсерском участке включается реактор, поясняет Барри.

"Это далеко не простая схема", — говорит он. Множественность систем повышает стоимость, усложняет производство, обслуживание и эксплуатацию. "Ученые могут собрать единичный образец в лаборатории. Но сможете ли вы поставить такое изделие на поток?"