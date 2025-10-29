Al Jazeera: эксперты предупреждают о "подготовке России к войне с НАТО"

Особо возбудимые европейские и американские эксперты во всем вокруг себя видят признаки подготовки к "атаке" России на европейские страны НАТО. Их панические прогнозы собрал автор статьи на сайте телекомпании Al Jazeera.

Джон Т. Псаропулос (John T Psaropoulos)

Европа не готова противодействовать новой волне российской военной и разведывательной активности в Балтийском и Северном морях, заявили эксперты телеканалу Al Jazeera.

В то же время, как они отмечают, растущий разрыв между европейскими и американскими спецслужбами оставил континент без поддержки.

Саммит ЕС на прошлой неделе стал ярким примером тому. Бельгия выступила против использования российских активов для помощи Украине и стимулирования европейской оборонной промышленности. В итоговых документах саммита не было ни слова о "теневом флоте" России, который подозревают в шпионаже и диверсионной деятельности.

"Такие прифронтовые государства, как Финляндия, Польша и страны Прибалтики, не строят иллюзий относительно будущего. Однако я опасаюсь, что из-за внутренних разногласий и постоянных попыток России распространять дезинформацию жители Западной Европы могут не осознавать в полной мере, насколько серьезна угроза их безопасности", — заявил Джозеф Фицанакис (Joseph Fitsanakis), заместитель директора Центра прикладной разведки в Университете Прибрежной Каролины, одном из немногих американских учебных заведений, где преподают разведку и национальную безопасность.

С 2022 года российскую разведку обвиняют в саботаже и дезинформационных кампаниях.

"Гибридная война направлена на то, чтобы держать нас в состоянии постоянного напряжения и вызывать чувство уязвимости в мирное время. Я полагаю, нас также пытаются ослабить, чтобы мы были более восприимчивыми к конечной цели России – разделить Европу на сферы влияния", — заявила директор североевропейского отделения Атлантического совета* Анна Висландер (Anna Wieslander).

"Период чрезвычайного положения"

Эти предполагаемые действия России стали более очевидными 10 сентября, когда два десятка российских беспилотников "Герань-2" вошли в воздушное пространство НАТО, проверяя возможности польской противовоздушной обороны (доказательств российского происхождения залетевших в Польшу беспилотников нет, — прим. ИноСМИ).

За предыдущие три с половиной года конфликта на территории Украины в воздушное пространство Польши проникли только три беспилотника.

Затем, 21 сентября, Германия направила два истребителя Eurofighter для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20М, который летел без предварительного плана полета и не поддерживал радиосвязь в воздушном пространстве над Балтийским морем.

Четыре дня спустя командование НАТО сообщило, что два венгерских истребителя Gripen вылетели из Шяуляя (Литва) для перехвата Су-30, Су-35 и МиГ-31, которые, как утверждалось, "пролетали вблизи воздушного пространства Латвии" (то есть, как и в предыдущем случае, в международном воздушном пространстве, — прим. ИноСМИ).

"Россия традиционно проводит “специальные мероприятия” в период, который российские стратеги называют “особым” или “периодом чрезвычайного положения”. Этот термин используется для описания роста напряженности непосредственно перед началом полномасштабной конфронтации", — сказал Фицанакис.

"Российские военные активно готовятся к войне с НАТО"

Западные спецслужбы с января 2024 года предупреждают, что конфликт между НАТО и Россией может разразиться в течение ближайших пяти-восьми лет.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер (Martin Jager) заявил в этом месяце в бундестаге, что это может произойти раньше.

"Мы не можем сидеть сложа руки и предполагать, что российская атака произойдет не раньше 2029 года", — заявил он законодателям, отметив, что Европа столкнулась с "новым уровнем конфронтации".

"Европейцы называют “период чрезвычайной ситуации” другим термином – “фазой ноль”, – определяя его как “отработку ответных мер, сбор разведданных и размывание границ между гражданскими и военными”", — разъяснил Деметрис Эндрю Граймс (Demetries Andrew Grimes), экс-командир сил специального назначения США.

"Российские военные, как и разведка, активно готовятся к потенциальному конфликту с НАТО", — полагает Фицанакис.

В последние недели Кремль неоднократно опровергал заявления о том, что Россия причастна к атакам беспилотников, и утверждал, что Европа намеренно нагнетает напряженность.

В субботу посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил информационному агентству ТАСС, что европейские страны, "к сожалению, заняли агрессивную позицию".

Он обвинил европейских политиков в попытках "препятствовать прямым контактам между Россией и Украиной, а также между Москвой и Вашингтоном для урегулирования конфликта на Украине".

Неоднозначные ответы

По мнению аналитиков, Россия, возможно, готовится к войне, а в такие моменты все превращается в оружие.

Российский "теневой флот" нефтяных танкеров, который действует в обход санкций, подозревают в перевозке оборудования для шпионажа за коммуникациями НАТО и запуске беспилотников в Балтийском море.

Французские спецназовцы 2 октября захватили танкер Boracay после того, как его заподозрили в запуске беспилотников. Он находился в 80 километрах (50 милях) к югу от Копенгагена, когда в конце сентября из-за беспилотников был закрыт городской аэропорт. Позже это судно было замечено у западного побережья Дании, где несколько региональных аэропортов также сообщили о беспилотниках.

Аналитики отмечают, что страны, которые полагаются на китайское оборудование для обнаружения беспилотников, также могут столкнуться с риском, связанным с возможными договоренностями между Москвой и Пекином. 22 сентября, когда аэропорт Осло приостановил свою работу из-за беспилотников, норвежская система обнаружения, разработанная китайской компанией DJI Aeroscope, оказалась отключена.

Эксперты предупреждают о том, что аэропорты, нефтегазовые терминалы и другие важные объекты инфраструктуры остаются уязвимыми перед атаками беспилотников.

В Польше силы НАТО незамедлительно провели перехват российских беспилотников с использованием польских истребителей F-16, голландских F-35 и итальянских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО). Для этих целей применялись только дорогостоящие боевые самолеты. Украина же экспериментирует с сочетанием истребителей, беспилотных летательных аппаратов, переносных зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп на пикапах. Сейчас она готовится к использованию вертолетов.

Польша учится у Украины. Она заявила, что украинские военные, по всей видимости, будут обучать польских военнослужащих методам борьбы с беспилотниками, и предупредила Россию, что будет сбивать любые неопознанные объекты над своей территорией. Польша входит в число стран на восточной границе НАТО, которые наиболее открыто и активно высказываются о возможных угрозах со стороны России.

В этом месяце Дания объявила о намерении проводить [на Балтике] инспекции старых танкеров на соответствие экологическим и страховым нормам. Однако на данный момент ни один танкер не был конфискован.

Висландер, работающая в Стокгольме, считает, что страны Северной Европы и Прибалтики могли бы действовать более активно для борьбы с "теневым флотом". Она уверена, что это стало бы "серьезным ударом по уязвимым точкам России, и она обязательно это ощутит". Однако она с сожалением отмечает, что скоординированной политики сейчас не существует.

"Для устранения этих пробелов крайне необходимо проведение в рамках ЕС инспекций или введение запретов. Также требуется усиление наблюдения за Балтикой, значительные инвестиции в борьбу с беспилотниками, соответствующие современным инновациям, и введение единых санкций", – сказал Граймс.

На чьей стороне США?

Европейская разведка полагалась на США в спутниковом наблюдении и перехвате сигналов на больших расстояниях.

Недавно стало известно, что американская разведка оказала значительное влияние на удары, которые ВСУ наносят по российским нефтеперерабатывающим заводам. Информация использовалась для выбора целей, определения времени и разработки маршрутов, позволяющих избежать российской ПВО (это стало "известно" исключительно из публикаций антироссийски настроенных СМИ, – прим. ИноСМИ).

Однако качество этого сотрудничества падает, заявил Фицанакис.

"Американские спецслужбы регулярно сталкиваются с давлением со стороны не очень компетентной политической элиты, которая использует их в своих интересах, не придавая должного значения российской угрозе", – добавил он.

Недавно голландская разведка объявила о том, что будет ограничивать объем информации, предоставляемой американским спецслужбам. И это не единственное европейское агентство, которое действует таким образом.

"Европейские спецслужбы уже давно не обмениваются с Вашингтоном критически важной разведывательной информацией", – сказал Фицанакис.

Проблема, по его словам, носит политический характер.

"На данный момент подход Соединенных Штатов является настолько непоследовательным, что их заявления, которые меняются в зависимости от обстоятельств, не имеют большого стратегического значения", — отметил он.

Другими словами, никто точно не знает, на чьей стороне США.

Угрозы США в адрес Гренландии, автономной территории Дании, и Канады также ослабили доверие европейцев к Вашингтону.

Фицанакис считает, что специальная военная операция является "самым триумфальным периодом для России с конца 1940-х годов". По его мнению, это событие "парализовало НАТО, вбив клин между Европой и Соединенными Штатами, а также между Вашингтоном и Киевом".

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ