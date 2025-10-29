На вооружение ВСУ поступила боевая часть массой до 50 кг для ударных дронов

Источник изображения: topwar.ru

Украинские разработчики совершенствуют боевую нагрузку беспилотников-камикаде дальнего действия. На вооружение ВСУ поступила боевая часть (БЧ) массой до 50 кг для ударных дронов.

Относительно недавно сообщалось о боевой части массой 32 кг, и вслед за ней появилась 46-килограммовая БЧ для дальнобойных дронов. Она носит наименование UAV MPV-100 (HEAT+EFP+FRAG), которое содержит информацию об изделии.

Это означает, что БЧ содержит кумулятивную составляющую (HEAT) и ударное ядро (EPP). Бронепробиваемость изделия – до 300 мм. Кроме того, оно пробивает стальную броню толщиной до 50 мм с дистанции от трех до 10 метров при помощи дополнительного кумулятивного сердечника.

Противник утверждает, что данный боеприпас предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, живой силы, а также бетонных и деревянных укреплений.

При подрыве боевой части образуются мощная кумулятивная струя, сердечники взрывного действия, а также большое количество осколков – не менее 470 единиц. Другими словами, это боеприпас комбинированного кумулятивного и осколочно-фугасного действия. Он имеет следующие габариты: длину 480 мм и диаметр 280 мм.

Вероятно, такую боевую часть мог бы применять украинский дрон-камикадзе «Зозуля» с заявленной максимальной дальностью 2100 километров. Такую дистанцию он преодолевает с 10-килограммовой боевой частью, а с БЧ массой до 50 кг он может пролететь до 1100 км.