Войти
Военное обозрение

На вооружение ВСУ поступила боевая часть массой до 50 кг для ударных дронов

200
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские разработчики совершенствуют боевую нагрузку беспилотников-камикаде дальнего действия. На вооружение ВСУ поступила боевая часть (БЧ) массой до 50 кг для ударных дронов.

Относительно недавно сообщалось о боевой части массой 32 кг, и вслед за ней появилась 46-килограммовая БЧ для дальнобойных дронов. Она носит наименование UAV MPV-100 (HEAT+EFP+FRAG), которое содержит информацию об изделии.

Это означает, что БЧ содержит кумулятивную составляющую (HEAT) и ударное ядро (EPP). Бронепробиваемость изделия – до 300 мм. Кроме того, оно пробивает стальную броню толщиной до 50 мм с дистанции от трех до 10 метров при помощи дополнительного кумулятивного сердечника.

Источник изображения: topwar.ru

Противник утверждает, что данный боеприпас предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, живой силы, а также бетонных и деревянных укреплений.

При подрыве боевой части образуются мощная кумулятивная струя, сердечники взрывного действия, а также большое количество осколков – не менее 470 единиц. Другими словами, это боеприпас комбинированного кумулятивного и осколочно-фугасного действия. Он имеет следующие габариты: длину 480 мм и диаметр 280 мм.

Вероятно, такую боевую часть мог бы применять украинский дрон-камикадзе «Зозуля» с заявленной максимальной дальностью 2100 километров. Такую дистанцию он преодолевает с 10-килограммовой боевой частью, а с БЧ массой до 50 кг он может пролететь до 1100 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"
  • 28.10 22:08
  • 11114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.10 21:36
  • 2
Беларусь и Мьянма поддерживают высокий уровень сотрудничества в военно-технической сфере
  • 28.10 20:10
  • 0
Комментарий к "США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году"
  • 28.10 18:54
  • 1
В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам
  • 28.10 17:41
  • 1
Игры и экология
  • 28.10 16:29
  • 64
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 16:25
  • 57
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.10 15:37
  • 0
Защита от агрессии
  • 28.10 15:34
  • 5
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 28.10 02:35
  • 4
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создали систему самоуничтожения для защиты информации
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"