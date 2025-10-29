Войти
Филиппины ведут переговоры с KAI по вопросу приобретения истребителей KF-21 "Борамэ"

Шестой (и второй двухместный) летный опытный образец нового южнокорейского истребителя KAI KF-21 Boramae (серийный и бортовой номер "0006"). Борт совершил первый полет 28.06.2023 (c) Harry S. Ahn
ЦАМТО, 28 октября. Власти Филиппин приступили к переговорам с южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries (KAI) о приобретении многофункциональных истребителей KF-21 "Борамэ".

Как сообщила газета South China Morning Post, переговоры состоялись сразу после проведения Сеульской международной аэрокосмической и оборонной выставки 2025 года (ADEX-2025), на которой KAI представила KF-21.

В ходе мероприятия, проходившего с 19 по 24 октября на авиабазе в Соннаме, KAI также представила легкий боевой самолет FA-50, многоцелевой вертолет KUH-1 "Сурион" и легкий боевой вертолет LAH. С 2014 года южнокорейская компания поставила 12 FA-50 ВВС Филиппин, а ранее, в этом году, Манила заказала еще 12 модернизированных самолетов данного типа.

Напомним, что 1 апреля 2025 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Филиппинам в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 истребителей F-16C Блок.70/72 и 4 F-16D Блок.70/72, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость заказа может составить 5,58 млрд. долл. Тем не менее, посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес позднее признал, что предложенная цена слишком высока.

Стремление Республики Корея к расширению экспорта аэрокосмической продукции происходит на фоне более широких усилий по вхождению Сеула в четверку крупнейших мировых экспортеров оборонной продукции, причем Юго-Восточная Азия становится ключевым целевым рынком для Южной Кореи.

