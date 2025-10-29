Загреб и Киев подписали письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции

ЦАМТО, 28 октября. Власти Хорватии и Украины 27 октября подписали в Киеве письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции, сообщило Министерство обороны Хорватии.

Глава Минобороны Хорватии Иван Анушич в ходе рабочего визита на Украину подписал с украинским коллегой Денисом Шмыгалем "Письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции в республике Хорватии и на Украине".

"Стороны выражают готовность к установлению более глубокого сотрудничества в сфере ОПК, поддерживая совместное производство оборонной продукции на территории Хорватии и Украины. Стороны намерены совместно произведенную в Хорватии оборонную продукцию поставлять на Украину", – цитирует "РИА Новости" документ, опубликованный Минобороны Хорватии.

Уточняется, что Хорватия также планирует закупать совместно произведенную оборонную продукцию "для нужд Хорватии и, после завершения военных действий на Украине, для стран-членов ЕС и НАТО, по договору обеих сторон".

Письмо также предполагает, что официальный Загреб и Киев будут искать возможности финансирования совместного производства через европейские программы развития ОПК EDIP и SAFE.

При этом в тексте подчеркивается, что данное письмо о намерениях из восьми пунктов не представляет собой юридически обязывающего документа.

Как напоминает "РИА Новости", министр обороны Хорватии Иван Анушич в середине июля сообщил, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества официального Загреба и Киева в сфере ОПК.

Власти Хорватии к настоящему моменту передали Украине 14 пакетов военной помощи, сообщил 5 сентября премьер и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович.

Хорватский премьер также отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 млн. евро Киеву с начала конфликта, отмечает агентство.