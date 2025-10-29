Правда ли Путин — бумажный тигр? Сравниваем Россию и НАТО по ядерным арсеналам и танкам (The Sun, Великобритания)

The Sun: военную мощь России нельзя недооценивать

По численности войск Россия сопоставима с США и превосходит любого другого члена НАТО, пишет The Sun. Издание сравнило военную мощь Москвы и Североатлантического альянса и пришло к выводу: Путина ни в коем случае нельзя недооценивать.

Генри Холлоуэй (HenryHolloway), Тони Брэннон (TonyBrannon)

Дивизии солдат, батальоны танков, эскадрильи самолетов и флотилии военных кораблей — любой вооруженный конфликт есть игра в цифры. Пока Путин ведет боевые действия на Украине, The Sun подробно разбирает точное соотношение сил России и НАТО.

Судя по цифрам, в распоряжении Кремля находится одна из самых устрашающих военных машин мира. По численности войск Россия сопоставима с США и превосходит любого другого члена НАТО — около 1,3 миллиона солдат плюс миллионы в резерве. Но Дональд Трамп назвал ее "бумажным тигром".

Объединенные силы альянса представляет собой более чем достойного соперника для военной машины Путина.

Пехота по-прежнему является становым хребтом любой боевой силы — но всегда ощущается незримое присутствие ядерного слона. Крупнейший в мире ядерный арсенал — это то, что есть у Путина, и нет ни у одной мировой державы.

Запасы ядерного оружия со времен кульминации холодной войны постоянно менялись — и сейчас Россия находится на вершине этой пирамиды. Но поскольку после Второй мировой войны никто не решался применить ядерное оружие, пока что это всего лишь зловещая тень. И с учетом гарантированного взаимного уничтожения в случае запуска ядерных ракет основное бремя боев по-прежнему ложится на неядерные вооружения.

В совокупности у НАТО более трех миллионов военнослужащих, но львиную долю по-прежнему предоставляют Соединенные Штаты. США со своими ошеломляющими военными расходами затмевают всех остальных членов НАТО. Огромный арсенал США — бесценный элемент альянса, обеспечивающий бо́льшую часть его вооружений.

На изображениях ниже можно увидеть детальную разбивку по танкам, самолетам и военным кораблям у России, НАТО и США. Вот где одно из главных разочарований для президента США Дональда Трампа, который требует от других членов НАТО нести свою долю финансовой нагрузки.

Соотношение военной техники России и НАТО. Источник: The Sun

Европа наращивает оборонные расходы перед лицом Путина. За последние десять лет суммарные оборонные расходы Европы, по оценкам, выросли почти на 175 миллиардов долларов. А российская спецоперация на Украине лишь усилила стремление континента перевооружиться. Совокупные расходы по континенту сейчас составляют почти 400 миллиардов долларов.

Одна из лидирующих в этом смысле стран — Польша, которая граничит и с Украиной, и с союзным России государством — Белоруссией. Она находится на передовой борьбы с Путиным. Польшу называют "образцовым союзником" для США — она нарастила оборонные расходы до 4,2% с 2,2% в 2014 году. И будет продолжать, создавая самую грозную боевую силу Европы.

По доле оборонных расходов от ВВП за ней идут прибалтийские соседи: Эстония, Латвия и Литва. Даже вместе взятые, страны Балтии и Польша все равно меркнут на восточном фланге Европы по сравнению с Россией.

За ними по расходам следует Великобритания — с 2,2% расходов и обещанием увеличить их до 2,5% к 2027 году и до 5% к 2035 году. Британия была одним из главных сторонников Украины в противостоянии с Россией, передавая ей оружие и в общей сложности 10 миллиардов долларов военной помощи. И эта поддержка со стороны Великобритании — наряду с другими странами НАТО и США — позволила Украине наносить удары, намного превосходящие ее собственные силы.

Украинские войска, вооруженные западным оружием, доблестно сражаются с февраля 2022 года. Кровавой кампанию последнего делают более 110 тысяч солдат, брошенных в мясорубку, наряду с более чем 11 тысячами танков и сотнями самолетов.

Русские по-прежнему заперты вдоль не особенно движущейся линии фронта, контролируя всего 19% территории — включая Крым, который Путин присоединил в 2014 году. Но, несмотря на это, Россия продолжает воевать.

Путин представляет конфликт на Украине как новую "Великую Отечественную войну" — так в России называют Вторую мировую войну и борьбу с нацистами. Это помогает получать поддержку народа. И именно такая установка может также мотивировать их в любой борьбе против НАТО.

История России полна войн на истощение — например, с Гитлером и Наполеоном — в которых иностранные армии разбивались о потрясающую готовность Москвы к кровопролитию, ее огромные размеры и суровые зимы.

Так был ли Трамп прав, назвав Россию бумажным тигром? Бывший американский генерал Бен Ходжес (BenHodges) заявил The Sun: "Я бы не сказал, что Россия — это “бумажный тигр”, но недостатков и уязвимостей у нее много". Он объяснил, что российские ВВС, ВМФ и сухопутные войска якобы показали многие слабости в ходе конфликта, не сумев достичь поставленных целей по установлению контроля над землей, воздухом и морем. Как он утверждает, "исконная мощь России — в ее просторах", но теперь это ее же главная уязвимость. Украина показала, как использовать бреши в ее растянутой обороне для нанесения точечных ударов по ключевой инфраструктуре, такой как нефтехранилища и железнодорожные пути. Генерал Ходжес сказал: "Они берут количеством, но количество можно победить точностью".

Кир Джайлз (Keir Giles), эксперт по российской армии и старший научный сотрудник Chatham House, предупредил, что не стоит недооценивать Путина. Хотя Кремль и понес на Украине потери, значительная часть его сил (ВВС и ядерные подразделения) остались "относительно невредимыми". Джайлз заявил: "Это означает, что у России по-прежнему достаточно средств для нанесения ударов на очень большие расстояния".

По его словам, Европа беззащитна перед массированным ракетным ударом. При этом ключевым козырем Путина остается гибридная война — с непрекращающимися кибератаками и актами саботажа.