Путин заявляет, что Россия располагает ракетой с ядерной силовой установкой (The New York Times, США)

NYT: Россия успешно испытала ракету "Буревестник" с ядерной силовой установкой

Россия успешно испытала ракету "Буревестник", пишет NYT. Ракета оснащена ядерной силовой установкой и ядерной боеголовкой, благодаря чему она может находиться в воздухе гораздо дольше своих аналогов, а также эффективно уклоняться от систем противоракетной обороны.

Валери Хопкинс (Valerie Hopkins)

Благодаря оснащению такой силовой установкой "Буревестник" может оставаться в воздухе гораздо дольше, чем другие ракеты с ядерными боеголовками.

Россия успешно испытала ракету "Буревестник" с ядерной силовой установкой и ядерной боеголовкой и готовится к ее развертыванию, заявил в воскресенье президент Владимир Путин, направив тем самым четкий сигнал Западу после сорвавшегося саммита с президентом Трампом.

Поскольку ракета оснащена ядерной силовой установкой, она может находиться в воздухе гораздо дольше, чем другие ракеты, и, по заявлению Кремля, способна уклоняться от систем противоракетной обороны.

"Это уникальное изделие, которого нет ни у кого в мире", — заявил Путин во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым и другими военными командирами, согласно видео, опубликованному Кремлем. "Необходимо определить потенциальные области применения и начать подготовку инфраструктуры для развертывания этого оружия в наших вооруженных силах", — продолжил Путин.

Путин, одетый в военную форму, слушал, как Герасимов объявил, что испытание состоялось во вторник, и что ракета находилась в воздухе 15 часов и пролетела 14 тысяч километров. Герасимов также сообщил, что состоялись боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева" и двух крылатых ракет Х-102, что, по словам Путина, "еще раз подтвердило надежность ядерного щита России".

"Буревестник", также называемый SSC-X-9 Skyfall, разрабатывался в течение многих лет, и, по мнению аналитиков, его успешные испытания не стали неожиданностью. Тем не менее, по словам Джеффри Льюиса, эксперта по вопросам нераспространения ядерного оружия из Миддлберийского колледжа, это вызывает беспокойство.

"Это маленький летающий Чернобыль", — сказал он, имея в виду бывшую атомную электростанцию на Украине, которая стала синонимом ядерной катастрофы после катастрофы в 1986 году.

"Это плохой сценарий", — добавил Льюис. "Еще одно оружие из области научной фантастики, которое будет дестабилизировать ситуацию и на которое будет сложно реагировать в рамках контроля над вооружениями".

Москва начала разработку систем противоракетной обороны в начале 2000-х годов, после того как президент Джордж Буш-младший объявил о выходе США из Договора о противоракетной обороне 1972 года, сказал Льюис. Когда Россия объявила о создании "Буревестника" в 2018 году, Путин представил его как ответ на попытки США создать комплексную систему противоракетной обороны.

Трамп часто говорил о разработке системы, которую он называет "Золотой купол" и которая, по его словам, сделает США неуязвимыми для ракетных атак. "Буревестник" разработан для обхода системы, подобной "Золотому куполу".

"Американский „Золотой купол“ и в целом проекты по развитию противоракетной обороны являются одними из основных факторов, побуждающих к реализации таких дорогостоящих и, казалось бы, чрезмерных проектов", — сказал Дмитрий Стефанович, московский исследователь из Института мировой экономики и международных отношений.

Объявление Путина является первым серьезным "бряцанием ядерным оружием" с момента возвращения Трампа на пост президента в январе, сказала Ханна Нотте из Центра по исследованиям в области нераспространения им. Джеймса Мартина.

В ноябре прошлого года Россия развернула ракету "Орешник" с ядерной боеголовкой на поле боя на Украине. Примерно в то же время Кремль снизил порог применения ядерного оружия. С тех пор Москва сосредоточилась на использовании "гибридных угроз" в отношении европейских стран, таких как вторжение в воздушное пространство НАТО, сказала Нотте (Россия не вторгалась в воздушное пространство стран НАТО — прим. ИноСМИ).

По ее словам, этот шаг был направлен в большей степени на Вашингтон.

В августе несколько наблюдателей отметили активность на российском испытательном полигоне за Северным полярным кругом, когда Путин готовился к поездке в Анкоридж для встречи с Трампом. Эта активность была особенно заметна в августе и сентябре, и некоторые испытания, которые, возможно, проводились в это время, оказались неудачными, сказал Льюис.

Объявление об успешном испытании в воскресенье последовало через несколько недель после того, как администрация Трампа сняла ограничения на использование Украиной западного оружия дальнего действия для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и заводам. Однако некоторые эксперты считают, что объявление о "Буревестнике" следует рассматривать не столько в контексте развития событий на поле боя в Украине, сколько в связи с предложением Москвы продлить ДСНВ, последний оставшийся договор о контроле над вооружениями между США и Россией.

Договор СНВ истекает в феврале. В сентябре Путин предложил продлить существующие ограничения на количество развернутого ядерного оружия большой дальности на один год при условии, что США поступят так же. Трамп сказал, что это предложение "кажется мне хорошей идеей".

Продление на один год также поможет Кремлю сосредоточить ресурсы на конфликте на Украине, избегая высокозатратного наращивания вооружений в то время, когда дорогостоящая военная операция России наносит ущерб экономике.

В воскресенье, после испытания "Буревестника", пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал, что любые удары по России с использованием оружия большой дальности повлекут за собой "ошеломляющий" ответ.

Аналитики сомневаются в способности "Буревестника" изменить правила игры.

"Это не очень полезная система", — сказал Павел Подвиг, женевский аналитик в области российского ядерного потенциала. По его словам, система якобы предназначена для ответа на ядерную атаку США, но такой удар будет нацелен на пусковые установки "Буревестника".

Тем не менее, по словам Льюиса, это тревожное событие для глобальной безопасности.

"Так выглядит гонка вооружений", — сказал он.