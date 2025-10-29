Войти
В России "Буревестник", а на Украине - примитивный недоделанный "Фламинго"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Разработаны другие виды вооружений нового поколения, неизвестные на Западе и способные наносить серьезный урон противнику, в том числе и государствам-членам НАТО.

На Украине тоже пытаются создавать свои крылатые ракеты. Например, переделали в боевой старый советский разведывательный беспилотник Ту-143 "Рейс", заменив фотографическое оборудование на боевую часть.

Концепцию "Сто сорок третьего" применили и при создании крупной крылатой ракеты "Фламинго". Украинская пропаганда в середине августа стала вещать о появлении этого чудо-оружия, якобы способного бить аж на три тысячи километров, нести однотонную боеголовку при собственном весе в шесть тонн. Достигаемая максимальная скорость должна была составлять 950 километров.

Правда, появившиеся в социальных сетях фотографии удивили очень многих экспертов, которые увидели на этом оружии детали чуть ли не с мебельной фабрики. Как оказалось, в качестве силовых агрегатов использовали двигатели АИ-25ТЛ от чехословацких учебно-боевых Л-39 "Альбатрос". Попытки применения закончились тем, что они попадали, не попав в цели, или сбивались российскими комплексами ПВО.

Проблемы с выпуском этого оружия были признаны на самом верху необандеровского киевского режима и, как выяснилось, кроме провальных технических моментов не обошлось и без коррупционной составляющей.

Лев Романов

