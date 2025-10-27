«Он не будет похож на робота. Он будет похож на человека в костюме робота». Илон Маск рассказал о скором выходе Optimus V3

Вероятно, в первом квартале

Tesla дала понять, что ее гуманоидный робот Optimus переходит от стадии исследовательского проекта непосредственно к производству. В финансовом отчете компания заявила, что в преддверии массового производства устанавливаются производственные линии первого поколения для Optimus.

При этом генеральный директор Илон Маск выразил высокие ожидания относительно следующей версии гуманоидного робота, которая получит название Optimus V3.

С нетерпением жду презентации Optimus v3, вероятно, в первом квартале, — заявил Маск. — Это будет нечто совершенно примечательное. Он не будет похож на робота. Он будет похож на человека в костюме робота. Он будет выглядеть настолько реалистично, что его нужно будет ткнуть, чтобы понять, что это робот.

Какие возможности появятся у Optimus V3 по сравнению с предшественником, пока непонятно.