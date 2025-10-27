Ростех: к 2030 году в России будут выпускать до 96 новых пассажирских самолетов в год, включая Ил-114-300, Ту-214 и МС-21

В соответствии с действующей комплексной программы развития авиаотрасли до 2030 года планируется поставка 990 пассажирских самолетов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, сколько самолетов в год будут выпускать в России к 2030 году. В общей сложности ежегодно планируется собирать до 100 пассажирских авиалайнеров.

Должны к 2030 году выпускать Ил-114 — 20 [штук], Ту-214 — 10 [штук], потом в перспективе еще 10, <…> 20 "Суперджетов" и 36 МС-21, — сообщил Сергей Чемезов. Он также отметил, что выпуск 20 единиц Ту-214 в год возможен в том случае, если будет введен в строй еще один цех.

В соответствии с ныне действующей комплексной программой развития авиаотрасли до 2030 года планируется поставка 990 пассажирских самолетов: 142 — SJ-100, 270 — МС-21-310, 51 — Ил-114-300, 113 — Ту-214, 12 — Ил-96-300, 105 — ТВРС-44 «Ладога», 158 — «Освей» ЛМС-192, 139 — «Байкал» ЛМС-901. Однако до конца текущего года Минпромторг планирует обновить эту программу.

SJ-100 — модернизированная версия российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100, разработанная для максимального импортозамещения комплектующих в ответ на западные санкции. В проекте заменено порядка 40 импортных систем, включая двигатели (российские ПД-8 вместо российско-французских SaM146), авионику, шасси и комплексную систему управления.

МС-21-310 — российский среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения, разработанный ПАО «Яковлев» в составе ОАК Ростеха для замены западных аналогов Boeing 737 и Airbus A320. Самолёт рассчитан на 211 пассажиров, имеет дальность полёта до 5100–6000 км и оснащён отечественными двигателями ПД-14. Главная особенность МС-21-310 — рекордная доля композитных материалов, составляющая 40% от конструкции.

Ил-114-300 — российский региональный турбовинтовой пассажирский самолёт, разработанный ПАО «Ил» для замены устаревших моделей типа Ан-24 на местных авиалиниях. Самолёт вмещает до 68 пассажиров, оснащён отечественными двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен работать с грунтовых взлётно-посадочных полос, включая эксплуатацию в арктических условиях. Дальность полёта составляет до 1400 км с полной загрузкой пассажиров или до 5000 км с максимальным запасом топлива. Крейсерская скорость — 500 км/ч.

Ту-214 — российский среднемагистральный пассажирский самолёт, разработанный в конце 1980-х годов. Лайнер оснащён двигателями ПС-90, вмещает до 210 пассажиров и обладает дальностью полёта до 6700 км. Самолёт критикуется за устаревшую конструкцию и необходимость трёхместного экипажа, однако после введения западных санкций в 2022 году стал ключевым элементом импортозамещения в российской авиапромышленности.

ТВРС-44 «Ладога» — двухдвигательный турбовинтовой региональный пассажирский самолёт, разрабатываемый Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). Это отечественный лайнер, созданный для замены устаревших советских самолётов Ан-24, Ан-26 и Як-40 в региональной авиации.

ЛМС-192 «Освей» — 19-местный региональный пассажирский самолет, разработанный совместно белорусским 558 Авиационным ремонтным заводом и Уральским заводом гражданской авиации. Самолет имеет верхнее расположение крыла и оснащен двумя турбовинтовыми двигателями типа ВК-800СМ с шестилопастными воздушными винтами. Комплекс бортового оборудования разработан концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). У «Освей» трансформируемый салон, который подходит как для перевозки пассажиров, так и для грузоперевозок и спасательных операций. Самолет получит неубираемое шасси трёх вариантов — колесное, поплавковое или лыжи.

ЛМС-901 «Байкал» — российский легкий многоцелевой самолет, разрабатываемый Уральским заводом гражданской авиации. Проект создан как современная замена устаревшему одномоторному самолету Ан-2 «Кукурузник». Воздушное судно рассчитано на перевозку до 9 пассажиров, имеет крейсерскую скорость 300 км/ч и максимальную дальность полета 3000 км с полезной нагрузкой 2 тонны.