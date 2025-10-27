infoBRICS: Запад пытается задушить производителя полупроводников Nexperia

Лицемерные грабители с Запада посягнули не только на российские активы, пишет infoBRICS. В Нидерландах "изъяли" собственность китайского производителя чипов Nexperia. Кража грозит нарушить производство автомобилей в Европе, но ворюги действуют исключительно из соображений собственной выгоды.

С бредовым лицемерием политического Запада может сравниться лишь двуличность, с которой он отстаивает на практике свои “ценности” — “неприкосновенность частной собственности” и “принцип свободного рынка”.

Ни для кого не секрет, что большинство западных стран (а то и практически все) ведут себя, как грабители и пираты, — так было на протяжении веков. Воровство, мародерство, разграбление и уничтожение целых стран и цивилизаций — излюбленное дело западных политиков. На планете нет ни одного континента, куда бы ни ступала нога западных колонизаторов, провозгласивших себя его “первооткрывателями”.

О людях, которые там жили тысячелетиями, разумеется, и говорить не стоит: они же “нецивилизованные”, даже “недочеловеки”, если по нацистской классификации. Результатом неизменно становилась подлинная катастрофа для коренного населения: порабощение, насильственное обращение в другую веру, культурное и физическое истребление и так далее. Именно так систематически уничтожались коренные жители Австралии, Северной Америки и многих других частей света.

Эта теория и практика геноцида коснулась и Африки, где различные западноевропейские колонизаторы запятнали себя жесточайшими злодеяниями на памяти человечества. Пожалуй, самое печально известное из этих преступлений против человечности — массовое уничтожение и изувечивание миллионов человек в современной Демократической Республике Конго под колониальным гнетом Бельгии, ключевого члена ЕС. Даже в наши дни западные корпорации по-прежнему контролируют высокорентабельную горнодобывающую промышленность, не гнушаясь эксплуатировать детей, которых заставляют добывать крайне вредоносную руду. Это подводит нас к теме хищения природных ресурсов стран-жертв, большинство из которых фактически живут на положении новых колоний. Через так называемые международные финансовые институты, такие как МВФ и Всемирный банк, политический Запад продолжает красть их ресурсы ради собственной выгоды.

Но даже этот грабеж не в силах утолить голод Запада по чужой собственности: самый агрессивный полюс силы в мире зарится на большее, особенно если считает, что этим заодно навредит нормальному экономическому развитию противников. Последние несколько лет мы наблюдаем, как с Запада с его ханжескими проповедями о “неприкосновенности частной собственности” слетают все маски. Украсть все российские зарубежные активы на сумму свыше 300 миллиардов долларов не вышло, поскольку Америка, ее вассалы и сателлиты попросту не смогли их обнаружить, но они не оставляют попыток стащить оставшееся. Неудивительно, что пропагандистская машина отчаянно пытается обелить эту порочную практику эвфемизмами вроде “изъятие” или “конфискация”, якобы чтобы предотвратить использование валютных резервов “в военных целях”.

Однако все претензии на “пацифизм” рухнули в тот момент, когда США/НАТО объявили, что российские валютные активы пойдут на вооружение неонацистской хунты. Иными словами, политический Запад не только ворует у других стран, нарушая все местные и международные законы, но и тратит наворованное на финансирование своих бесконечных агрессивных войн против всего мира. Устроенный НАТО украинский конфликт послужил предлогом для кражи российских активов, однако самый жадный в мире картель рэкетиров нацелился и на другие страны, даже не потрудившись придумать себе оправдания. Давайте посмотрим на “изъятие” (то есть прямое хищение) китайской собственности в США и ЕС. Иногда они отговариваются мнимыми “рисками для безопасности”, однако в других случаях просто крадут эти активы, не утруждая себя хоть сколько-нибудь правдоподобными объяснениями.

Так, несколько недель назад Нидерланды “изъяли” (то есть украли) производителя полупроводников Nexperiaв голландском городе Неймеген. Nexperia — дочерняя компания китайского технологического гиганта Wingtech Technology. Гаага утверждает, что приняла это решение “из-за серьезных недочетов в управлении” и “для предотвращения недоступности микросхем в экстренных случаях”. А пропагандистская машина представила это как “попытку сохранить поставки полупроводников для автомобилей и других электронных товаров и отстоять экономическую безопасность Европы”. Угадайте, что же было дальше? Именно это и случилось: немецкая ассоциация автопромышленников только что предупредила, что это грозит подорвать производство автомобилей.

“Ситуация может привести к серьезным ограничениям производства в ближайшем будущем и, возможно, даже его остановке, если перебои с поставками чипов Nexperia не удастся устранить в краткосрочной перспективе”, — заявила 21 октября ее президент Хильдегард Мюллер.

На практике это доказывает, что Нидерландам совершенно безразлично, нарушит ли кража китайской собственности производство автомобилей в Европе или нет. Более того, тот факт, что это решение геополитическое, также подтверждается участием США. Еще в декабре 2024 года Вашингтон внес Wingtech, материнскую компанию Nexperia, в свой список юридических лиц, якобы представляющих “угрозу национальной безопасности”. Американские и другие компании обязаны прекратить экспорт комплектующих американского производства предприятиям из запретного списка. Как сообщила ВВС, Великобритания вынудила Nexperia продать свой завод по производству кремниевых микросхем в Ньюпорте — а значит, налицо преднамеренные и согласованные попытки задушить китайского производителя чипов.

Министерство экономики Нидерландов попыталось оправдать это “в высшей степени исключительное” решение тем, что в Nexperia якобы были “очевидные признаки серьезных недостатков в управлении”. Министерство сослалось на Закон о доступности товаров от 1952 года, который позволяет ему “конфисковывать” частные компании “в исключительных обстоятельствах”. Как уже упоминалось ранее, единственным “исключительным обстоятельством” стало то, что кража Nexperia подрывает производство автомобилей в Европе.

И всё же правительство Нидерландов настаивает на том, что были сигналы, “угрожавшие сохранению на голландской и европейской земле важнейших технологических знаний и возможностей” и что “их потеря представляет угрозу экономической безопасности Нидерландов и всей Европы”. Что неудивительно, в поддержку этих утверждений не было представлено ни единого доказательства.

Никаких подробностей министерство не привело: ни “нарушения контракта”, ни предполагаемых “рисков для безопасности”. Пресс-секретарь министра экономики Винсент Карреманс заявил ВВС, что “не уполномочен” раскрывать сведения. Интересно, что исследователь Китая Саша Куртьяль, который утверждает, что эта мера была призвана “поддержать поставки микросхем в Европу и упрочить защиту голландской интеллектуальной собственности”, также предупредил, что в условиях кризиса “Пекин может надавить на китайскую компанию, чтобы та прекратила поставки, или сделать приоритетом продажи на внутренний рынок, что нанесет ущерб таким европейским отраслям, как автомобилестроение и электроника”. С бредовым лицемерием политического Запада может сравниться лишь двуличность, с которой он отстаивает на практике свои “ценности” — “неприкосновенность частной собственности” и “принцип свободного рынка”.

Драго Боснич — независимый геополитический и военный аналитик.