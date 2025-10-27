Втоптать агрессора в каменный век. Новости о "Буревестнике" напрягли Запад (Reuters, Великобритания)

Reuters: "Буревестник" может поражать цели в США из любой точки России

Российский "Буревестник", прошедший успешные испытания, имеет неограниченную дальность полета и может обойти американскую систему ПРО, сообщает Reuters. Это немало напрягает Запад: получается, ракета способна поразить все цели в США из любой точки России.

В воскресенье, 26 октября, президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник". Вот что мы о ней уже знаем.

· 9М730 "Буревестник" — это низколетящая крылатая ракета наземного базирования, которая не только способна нести ядерную боеголовку, но и оснащена ядерной энергетической установкой. По кодификации НАТО: SSC-X-9 Skyfall.

· Владимир Путин, впервые рассказавший об этом проекте в марте 2018 года, заявил, что ракета получит неограниченную дальность полета и может обойти американскую систему противоракетной обороны. Однако ряд западных экспертов открыто ставит под сомнение ее стратегическую ценность, утверждая, что она не даст Москве новых возможностей и, вероятно, станет лишь огромным источником радиации.

· В своем выступлении 26 октября Путин назвал новую ракету "уникальным изделием, которого в мире ни у кого нет". Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов в своем докладе Главнокомандующему сказал, что во время испытаний 21 октября ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. Он добавил, что она летит на ядерной тяге, может преодолеть любую систему ПРО и имеет неограниченную дальность полета.

· Ее ядерный двигатель спроектирован таким образом, чтобы летать гораздо дальше и дольше, чем традиционные турбореактивные или турбовентиляторные двигатели, ограниченные количеством топлива, которое они могут вместить. Это позволяет "парить" в течение длительного времени до достижения цели.

· Базирующаяся в США некоммерческая организация по глобальной безопасности Nuclear Threat Initiative (NTI) заявила, что потенциально "Буревестник" способен непрерывно находиться в воздухе в течение нескольких дней. "В процессе эксплуатации ракета "Буревестник" будет нести ядерную боеголовку, облетит земной шар на малой высоте, избегая сканеров систем противоракетной обороны и уклоняясь от рельефа местности. Она будет способна атаковать любую цель в трудно прогнозируемом месте", — говорится в сообщении NTI от 2019 года.

· Некоторые западные эксперты утверждают, что из-за дозвуковой скорости "Буревестник" будет заметен: чем дольше он будет находиться в полёте, тем более уязвимым он остается. Исходя из этого, российский военный эксперт Алексей Леонков написал в 2019 году, что роль ракет будет заключаться в уничтожении "остатков" командных пунктов противника, военных баз, заводов и электростанций после того, как Россия уже выпустила межконтинентальные баллистические ракеты. К этому моменту системы противовоздушной обороны будут неспособны остановить их. Он сказал, что "Буревестникам" под силу "втоптать страны-агрессоры обратно в каменный век", завершив разрушение их военной и гражданской инфраструктуры.

· Международный институт стратегических исследований, цитируя специализированный российский военный журнал за 2021 год, сообщил, что условная дальность полёта "Буревестника" составляет до 20 тысяч километров. Поэтому ракета может базироваться в любой точке России и наносить удары по любым целям в США.

· В том же российском журнале говорится, что расчетная высота полета составляет всего от 50 до 100 метров, что намного ниже, чем у крылатых ракет с обычным двигателем, из-за чего их сложнее обнаружить радаром противовоздушной обороны.

· В отчете Национального центра воздушной и космической разведки ВВС США за 2020 год говорится, что если Россия успешно введёт "Буревестник" в эксплуатацию, то получит "уникальное оружие с возможностью межконтинентального поражения".

· По оценкам экспертов, запускать "Буревестники" будут небольшими твердотопливными ракетами, которые помогут нагнетать воздух в атомном мини-реакторе. Возвращаясь из него по поступательной схеме, воздушные массы, скорее всего, будут выходить наружу, создавая высокий радиоактивный фон.

· У "Буревестника" плохая репутация из-за многочисленных неудач в прошлом. В 2019 году в результате взрыва и выброса радиации во время эксперимента в Белом море погибли по меньшей мере пять российских специалистов-ядерщиков. Источники в американской разведке заявили, что это было частью испытаний "Буревестника". Путин вручил их вдовам высшие государственные награды, заявив, что разрабатываемое ими оружие не имеет аналогов в мире, хотя и не назвал его. О первых успешных испытаниях СМИ узнали в октябре 2023 года.

В 2024 году два независимых американских исследователя заявили, что они определили вероятное место размещения стратегической ракеты, а также объект хранения ядерных боеголовок под кодовым названием "Вологда-20", или "Чебсара". Объект находится в 475 километрах к северу от Москвы.