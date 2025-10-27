День Северного флота ВМФ России. Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 Казань проекта 885М Ясень-М к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области.

The Telegraph: НАТО напугана военным присутствием России на Кольском полуострове

Россия якобы готовится к войне с НАТО в Заполярье, пишет The Telegraph. Для этого Москва усиливает военное присутствие на Кольском полуострове и проводит ракетные испытания. Министр обороны Норвегии трепещет: ядерные возможности Путина расширяются.

Джеймс Ротвелл (James Rotwell)

Министр обороны Норвегии предупреждает, что Москва наращивает силы на Кольском полуострове и испытывает новое оружие.

Россия стягивает ядерное оружие и ударные подводные лодки в Заполярье, готовясь к войне с НАТО, предупредил министр обороны Норвегии. В интервью газете The Telegraph Туре Сандвик заявил, что Осло фиксирует активную разработку оружия на Кольском полуострове, где базируется российский Северный флот и часть ядерного арсенала России.

Он также сказал, что Владимир Путин стремится получить полный военно-морской контроль над Арктическим регионом, чтобы перекрыть союзникам по НАТО доступ к двум ключевым судоходным маршрутам, которые смогут снабжать западные войска в военное время.

“Россия наращивает силы на Кольском полуострове... там находится один из крупнейших арсеналов ядерных боеголовок в мире. И они нацелены не только на Норвегию, но и на Великобританию, а также через полюс на Канаду и США”, — сказал Сандвик в интервью The Telegraph.

“Мы — глаза и уши НАТО в этом регионе, и мы видим, что они испытывают новое оружие, например гиперзвуковые ракеты, а также торпеды с ядерным приводом и ядерные боеголовки”, — добавил он.

Кольский полуостров расположен на крайнем северо-западном фланге России за Полярным кругом и граничит с Финляндией и самой северной оконечностью Норвегии. Он славится самой высокой концентрацией запасов ядерного оружия в мире и играет решающую роль в обеспечении так называемого “второго удара” Москвы.

Россия развивает Северный флот

В ядерной стратегии “второй удар” — это способность ответить сокрушительным образом, если противник нападает первым. Пример такого вооружения — британская система ядерного сдерживания Trident (“Трезубец”).

Кольский полуостров также служит базой для Северного флота — арктических военно-морских сил, созданных в 1733 году для защиты рыболовства и морских путей Российской империи. Сегодня, по словам Сандвика, он служит более зловещей цели: испытаниям мощного российского оружия и расширению ядерных возможностей Путина.

“Несмотря на то, что Путин несет на Украине тяжелые потери — он уже потерял там миллион солдат (ничем не подтвержденная дезинформация. — Прим. ИноСМИ) — Северный флот остается невредимым. И они его развивают”, — сказал он.

“Только за последние два года у них появился новый фрегат и многоцелевая подводная лодка. Самое угрожающее в России на данный момент — это ее подводные лодки. Даже при том, что Россия не в состоянии победить на Украине (лживое заявление западной пропаганды. — Прим. ИноСМИ), угроза ядерных боеголовок и возможность второго удара отсюда [с Кольского полуострова] по-прежнему делают ее сверхдержавой”, — добавил Сандвик.

Даже до последнего расширения Северный флот располагал по меньшей мере 16 атомными лодками и гиперзвуковыми ракетами “Циркон”, которые в восемь раз быстрее скорости звука.

Вместе с США и британским правительством Норвегия “следит за этим неусыпно — 24 часа в сутки, семь дней в неделю”. Сандвик назвал это “важнейшей системой наблюдения в НАТО”.

Поскольку Россия продолжает спецоперацию на Украине и ведет так называемую гибридную войну с западными союзниками (а сами "союзники" — белые и пушистые. — Прим. ИноСМИ), Норвегия и Великобритания встревожены, что Арктический регион превращается в третье ключевое поле битвы. Таяние льдов в регионе открыло новые морские маршруты, которые могут оказаться чрезвычайно прибыльными, поскольку вдвое сократят путь между Европой и Азией.

Но официальные лица в Осло говорят, что также назрела острая конкуренция за контроль над двумя стратегически важными маршрутами в Арктике, которым предстоит стать важнейшими линиями снабжения в случае войны с Россией.

Первый — это Медвежий рубеж, акватория между материковой Норвегией и островом Медвежий, южной частью архипелага Шпицберген, через которую российские корабли должны пройти, чтобы попасть в Атлантический океан.

Второй — это Фареро-Исландский рубеж, представляющий собой линию противолодочной обороны между Гренландией, Исландией и Великобританией (в англоязычной литературе используется акроним GIUK по первым буквам вышеупомянутых стран, в русской терминологии иногда употребляется аналогичный термин “ГИШ” — Гренландия – Исландия – Шотландия. — Прим. ИноСМИ).

“Путину необходимо создать бастион обороны. Ему нужно контролировать Медвежий рубеж, чтобы быть уверенным, что он сможет задействовать свои подводные лодки и Северный флот. И он хочет лишить союзников по НАТО доступа к Фареро-Исландскому рубежу”, — сказал Сандвик.

“Он хочет лишить союзников поставок, помощи и поддержки в Атлантике, ему нужно контролировать этот регион. И все его доктрины и военные планы направлены именно на это, — добавил он. — Поэтому для нас, для Норвегии, самое важное — это следить за этими рубежами”.

Путин “не заинтересован в мире”

По его словам, если конфликт на Украине закончится, Заполярье наверняка станет следующим “главным театром военных действий”. Велика вероятность, что Путин направит туда войска для создания угрозы границам Финляндии.

“Путин не заинтересован в мире... Стабильного мира с Украиной он не планирует. Если он сможет, он непременно вернется, — сказал он. — Даже если мы заключим на Украине мирное соглашение, если на местах будут присутствовать войска и ситуация будет стабильной, по некоторым оценкам, он мобилизует миллионы солдат близ границы с Финляндией” (Россия всегда подчеркивала, что заинтересована в долгосрочном разрешении украинского кризиса дипломатическим путем. — Прим. ИноСМИ).

В последние недели напряженность между НАТО и Россией в Арктике также обострилась из-за учений, в рамках которых ВМС Германии провели испытательные пуски торпед и ракет.

Норвежская газета The Barent Observer сообщила ранее на этой неделе, что два российских корабля-разведчика двигались зигзагами вблизи зоны немецких испытательных стрельб. Российское грузовое судно “Архангельск” также было замечено “подозрительно близко” к зоне учений, пишет газета.

В мае бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил, что британские войска вместе с Норвегией активизируют усилия по лишению России контроля над Заполярьем. “По мере таяния льдов в регионе будут открываться новые морские пути и ресурсы, что еще больше обострит риск конфронтации, — сообщил он газете The Telegraph после наблюдения за совместным патрулированием британских и норвежских кораблей. — Вот почему мы должны принять меры для сдерживания угроз в Арктике”.

Сандвик даже обрадовался, что российские корабли подошли поближе, чтобы получше рассмотреть военную мощь НАТО. “Русские наблюдают, и мы хотим, чтобы они видели, чем мы занимаемся”, — сказал он.