«Это то, в чём я хорош»: Трамп похвалил себя за мир между Таиландом и Камбоджей

Источник изображения: topwar.ru

Прибывший в Малайзию Дональд Трамп выступил посредником в заключении мирного договора между Таиландом и Камбоджей, не забыв похвалить себя за «мирные сделки».

Таиланд и Камбоджа подписали мирный договор на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре. Подписание документа прошло в присутствии Трампа, который в очередной раз выступил посредником и лучился от счастья. О чем не преминул заявить на пресс-конференции по итогам мирного соглашения. Как подчеркнул американский президент, он «очень хорош» в заключении «мирных сделок» и очень любит это делать.

Мне это очень нравится. Не должен говорить, что это хобби, потому что это гораздо серьезнее, чем хобби, — но это то, в чем я хорош и что я люблю делать.

— заявил Трамп, добавив, что в ближайшее время он постарается урегулировать конфликт между Афганистаном и Пакистаном. Правда, Кабул и Исламабад уже и сами обо всем договорились, но разве это остановит «миротворца» Трампа, желающего поучаствовать и там. Как подчеркнул американский лидер, он все сделает «очень быстро».

Возвращаясь к Таиланду и Камбодже, нужно отметить, что стороны договорились не просто остановить боевые действия, а весь конфликт, также согласовали освобождение попавших в плен камбоджийских военных. Наблюдателями за соблюдением мира выступят малайзийские военные.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Афганистан
Камбоджа
Малайзия
Пакистан
США
Таиланд
Трамп Дональд
