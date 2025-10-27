США могут ужесточить санкции против России, чтобы остановить украинский конфликт, но хотят, чтобы первой нажим усилила Европа (Reuters, Великобритания)

Reuters: США готовы ввести новые санкции против российских банков и нефти

Трамп готов ввести новые санкции, чтобы склонить Путина к прекращению огня, сообщает Reuters. Однако Вашингтон ожидает, что первый шаг к усилению давления сделает Европа. Кроме того, США поддержали использование замороженных активов России для помощи Украине.

Грэм Слэттери (Gram Slattery), Макс Хандер (Max Hunder), Стив Холланд (Steve Holland)

— США могут ввести дополнительные санкции против российского банковского сектора и нефтедобычи.

— При этом Трамп хочет, чтобы следующий шаг сделала Европа.

— Украина в частном порядке продавливает масштабные банковские санкции.

— Трамп готов одобрить сенатский законопроект о санкциях.

Вашингтон. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции против ключевых отраслей российской экономики, если президент Владимир Путин продолжит тянуть с прекращением боевых действий на Украине, сообщил один американский чиновник и другой осведомленный источник.

Официальные лица США также проинформировали европейских коллег, что поддерживают использование замороженных в ЕС российских активов для закупки американского оружия для Киева. При этом Вашингтон начал внутренние переговоры об использовании российских активов в США для поддержки военных усилий Украины, сообщили два американских чиновника.

Хотя неясно, предпримет ли Вашингтон какие-либо из этих шагов в ближайшей перспективе, это доказывает, что у администрации имеется обширный инструментарий, чтобы повысить ставки еще больше. Ранее в среду Трамп ввел против России санкции — впервые с момента возвращения на свой пост в январе.

Трамп подает себя глобальным миротворцем, однако признал, что положить конец трехлетнему конфликту на Украине оказалось сложнее, чем он рассчитывал.

Европейские союзники ошеломлены колебаниями Трампа между уступчивостью и гневом на Путина и надеются, что он продолжит усиливать нажим на Москву, а также обдумывают собственные серьезные действия.

Один высокопоставленный американский чиновник сообщил агентству Reuters, что хотел бы, чтобы европейские союзники предприняли следующий крупный шаг в отношении России, например дополнительные санкции или пошлины. Другой источник, знакомый с ходом мысли администрации, предположил, что Трамп выждет паузу в несколько недель и оценит реакцию России на объявленные в среду меры.

Свежие санкции направлены против нефтяных компаний “Лукойл” и “Роснефть”. Они уже взвинтили цены на нефть более чем на два доллара и вынудили крупных китайских и индийских покупателей российской нефти искать альтернативы.

Под угрозой банковский сектор и нефтяная инфраструктура

Часть подготовленных США дополнительных санкций направлена против банковского сектора России и инфраструктуры для доставки нефти на рынок, сообщили американский чиновник и другой осведомленный источник.

На прошлой неделе украинские чиновники предложили США ввести новые санкции, сообщил один из осведомленных источников. Конкретно предлагалось отключить все российские банки от долларовой системы расчетов с американскими партнерами, сообщили два информатора. Однако неясно, насколько серьезно рассматриваются конкретные просьбы Киева.

Сенат США также предпринимает шаги в этом направлении: законодатели возобновляют попытки продавить двухпартийный законопроект о санкциях, который долгое время находился в тупике. Человек, знакомый с ходом мысли администрации, сказал, что Трамп готов его одобрить, однако предупредил, что в этом месяце это маловероятно. Министерство финансов на запрос о комментариях не ответило.

Специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил в пятницу, что Россия, США и Украина близки к дипломатическому решению вопроса о прекращении боевых действий.

Пресс-секретарь посольства Украины в Вашингтоне Галина Юсипюк сказала, что недавнее решение о санкциях было одобрено, но подробностей приводить не стала.

“Демонтаж военной машины России — самый гуманный способ положить конец этому конфликту”, — написала Юсипюк в электронном письме.

Шоковая неделя

Решение Трампа ввести санкции против России завершило бурную для администрации неделю на украинском направлении.

Недавно Трамп побеседовал с Путиным, после чего объявил, что планирует встретиться с ним в Будапеште, застав Украину врасплох. Днем позже Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне, и официальные лица США потребовали от него в одностороннем порядке отказаться от территорий в Донбассе, чтобы положить конец конфликту. Зеленский воспротивился, и Трамп покинул встречу, заявив, что конфликт должен быть заморожен на нынешних рубежах.

Затем в минувшие выходные Россия направила в Вашингтон дипломатическую ноту, в которой повторила свои предыдущие условия мирного соглашения. Несколько дней спустя Трамп сообщил журналистам, что запланированная встреча с Путиным отменена, потому что ему показалось, что у того “закрались сомнения”.

В пятничном интервью CNN после прибытия в Вашингтон на переговоры с официальными лицами США Дмитриев подчеркнул, что встречу Трампа и Путина не отменили, как выразился президент США, и что лидеры, скорее всего, встретятся, но позднее.

Два американских чиновника в частном порядке предположили, оглядываясь назад, что неудавшийся план Трампа встретиться с Путиным был плодом необоснованного энтузиазма. По их словам, после соглашения о прекращении огня в Газе Трамп переоценил импульс от одного дипломатического успеха для достижения другого.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Трамп в итоге решил ввести санкции против России на встрече с министром финансов Скоттом Бессентом и госсекретарем Марко Рубио в среду.

Давление США на Европу

Негласно Украина получила импульс со стороны США после того, как процесс одобрения данных целеуказания для украинских ударов в тыл России был передан от Пентагона Европейскому командованию США в Германии. Американские и европейские официальные лица считают его более агрессивным к России, как сообщили американский и европейский чиновник. При этом Трамп заявил, что по-прежнему не готов предоставить Украине ракеты большой дальности “Томагавк”, которые запрашивал Киев.

США также давят на Европу, чтобы та еще больше закрутила Москве финансовые гайки. Объявляя об американских санкциях, Бессент призвал ЕС последовать их примеру. Ранее официальные лица США критиковали страны ЕС и НАТО за то, что они не предпринимают более решительных шагов по противодействию России.

Однако, как заявил один высокопоставленный европейский чиновник, ввести полностью блокирующие санкции против “Лукойла” ЕС будет сложнее, чем США, учитывая, насколько сильно компания связана с экономикой Старого света. Нефтяная компания владеет нефтеперерабатывающими заводами в Болгарии и Румынии и имеет обширную сеть розничных заправок по всему континенту.

“Я думаю, нам нужно придумать, как размежеваться окончательно, прежде чем мы сможем ввести санкции в полном объеме”, — заключил представитель ЕС.

Статья написана при участии Хумейры Памук, Джонатана Ландея и Дафны Псаледакис из Вашингтона и Джулии Пейн из Брюсселя.