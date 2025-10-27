Войти
Французские вооруженные силы на территории Украины к 2026 году? Сухопутная армия заявляет, что "готова" к такому развитию событий (La Depeche, Франция)

Военная машина НАТО с беспилотником на крыше во время военных учений на полигоне в Пабраде, в 60 км к северу от столицы Литвы Вильнюса в 2023 году
Военная машина НАТО с беспилотником на крыше во время военных учений на полигоне в Пабраде, в 60 км к северу от столицы Литвы Вильнюса в 2023 году.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

La Depeche: Франция готова направить войска на Украину к 2026 году

Франция готова вмешаться в конфликт на Украине к 2026 году, заявил начальник генерального штаба Сухопутных войск франции Пьер Шилль. Его слова приводит издание La Depeche. По версии военачальника, столь рискованный шаг призван "обеспечить безопасность" Незалежной.

Робен Серрадель (Robin Serradeil)

Пьер Шилль, начальник Генерального штаба Сухопутных войск Франции, заявил, что страна готова "разместить контингент" на украинской территории "в рамках [обеспечения] гарантий безопасности". Цель: предупредить любую новую атаку на страну.

Это объявление спровоцировало волну беспокойства. В прошедшую среду, 22 октября, начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал Фабьен Мандон высказал мнение, что Франция должна подготовиться к "столкновению" с Россией в течение ближайших трех-четырех лет. Выступая перед парламентским комитетом по обороне, Мандон сообщил, что поставил перед армиями задачу "привести себя в состояние готовности" к установленному сроку. По его мнению, у России, "отказывающейся от проявления сдержанности в применении силы", может возникнуть "соблазн продолжить конфликт на нашем континенте" (намерения России являются оборонительными, а не наступательными, Россия не является инициатором агрессивных действий в отношении Европы. — Прим. ИноСМИ). Озвученное им мнение совпадает с предупреждением, выпущенным немецкими спецслужбами, которые допускают возможность прямого столкновения между Москвой и НАТО до 2029 года.

Именно в этом контексте Пьер Шилль, начальник Генерального штаба Сухопутных войск Франции, вернулся к обсуждению вопроса о возможном размещении на Украине французских войск. По словам военного, Франция готова вмешаться в российско-украинский конфликт. "Мы будем готовы в случае необходимости развернуть силы в рамках [обеспечения] гарантий безопасности на благо Украины", — заявил он, выступая перед депутатами парламентского комитета по обороне 23 октября.

В своей речи начальник Генерального штаба несколько раз подчеркнул важность участия Франции совместно с ее союзниками: "2026 год пройдет под знаком коалиций", — добавил он. В частности, Пьер Шилль упомянул масштабные военные учения под кодовым названием "Орион 26", которые должны состояться в следующем году: таким образом "испытаниям подвергнутся наши концепции межармейского, межсоюзнического и даже межведомственного взаимодействия". В случае развертывания сил так называемой коалиции желающих на Украине около семи тысяч французских военнослужащих будут "готовы к отправке с поэтапным графиком боевой готовности от 12 часов до пяти дней, в том числе для выполнения суверенных национальных задач".

Вот уже несколько месяцев Франция обсуждает план отправки войск для поддержания мира на Украине (в реальности приведет к дальнейшей эскалации — прим. ИноСМИ). В марте прошлого года президент Республики Эммануэль Макрон дал понять, что французские солдаты будут отправлены не на фронт, а в "заранее определенные стратегические районы", чтобы гарантировать мир или сдержать любое новое проявление агрессии.

