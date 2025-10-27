Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дональд Туск в Президентском дворце на Украине во время встречи коалиции желающих.

CNN: Евросоюз согласился финансировать Украину в течение следующих двух лет

Европейские лидеры согласились финансировать Киев в течение еще двух лет, сообщает CNN. Под лозунгом "Будущее Украины — это наше будущее" коалиция желающих усилила давление якобы на Россию, а по факту — на собственные страны, подталкивая их к экономическому и политическому коллапсу.

Митчелл Маккласки (Mitchell McCluskey), Кэтрин Николз (Catherine Nicholls)

На встрече так называемой коалиции желающих в Лондоне, посвященной мирному урегулированию на Украине, европейские лидеры пообещали скоординированно усилить давление на Россию.

Лидеры призвали больше стран ввести санкции против российских нефтяных компаний после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новой волне мер против двух крупнейших производителей нефти — “Роснефти” и “Лукойла”.

Вслед за мерами Трампа ЕС ввел дополнительные санкции и согласился финансировать Украину в течение следующих двух лет.

Давление на Старый свет с требованием урегулировать затянувшийся конфликт усиливается, поскольку вторжения российской авиации в Европу (голословное утверждение западной пропаганды. — Прим. ИноСМИ) и смертоносные удары по инфраструктуре Украины продолжаются.

Несмотря на попытки Трампа и других мировых лидеров договориться о разрешении конфликта, президент России Владимир Путин сохранил свои максималистские требования к Киеву и отказался от немедленного прекращения огня.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что безопасность Украины тесно взаимосвязана со безопасностью других стран, включая его собственную.

“Будущее Украины — это наше будущее. То, что произойдет в ближайшие недели и месяцы, будет иметь решающее значение для безопасности Великобритании и всех наших союзников по НАТО и за пределами альянса”, — заявил Стармер.

На прошлой неделе Великобритания “первой из стран” ввела санкции против всех крупнейших нефтяных компаний России, включая те же компании, что и впоследствии США, заявил Стармер в пятницу.

Стармер добавил, что “совокупное воздействие” санкций США, Великобритании и ЕС не только влияет на российскую экономику, но и демонстрирует, что страны “четко координируют свои усилия по поддержке Украины и делают это эффективно”.

Премьер-министр призвал другие страны не только ввести санкции против российских нефтяных компаний, но и “пойти дальше, уменьшить свою зависимость и стимулировать третьи страны прекратить покупать эти грязные ресурсы”.

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Трампа и других “партнеров” Украины, которые предприняли аналогичные действия, назвав недавние нефтяные санкции “большим шагом”.

“Дипломатия имеет значение, лишь когда она может привести к реальным решениям. А в том, что касается России, то в этом блюде много ингредиентов. Важнейшие из них — реальные формы давления, санкции, наши возможности дальнего радиуса действия, политическое давление, привлечение к ответственности за военные преступления и реальные действия в отношении российских активов”, — сказал украинский лидер.

Зеленский неоднократно запрашивал ракеты “Томагавк” американского производства, которые позволили бы украинской армии наносить точечные удары по нефтяным и энергетическим объектам в глубоком тылу России. С этой целью Зеленский отправился в Вашингтон, однако Трамп его просьбу отклонил. В четверг он призвал Европейский совет предоставить Украине дальнобойное оружие.

Когда Зеленский отправился в Лондон для участия в переговорах коалиции, российские удары по Украине продолжились. По данным местных властей, по меньшей мере три человека погибли в результате российских авиаударов по Херсону в пятницу утром.

“Наши возможности дальнего удара напрямую укрепляют демократию, — заявил Зеленский на пресс-конференции коалиции в пятницу. — Чем больше потерь понесет Путин на своей собственной территории, тем меньше ударов он осуществит на линии фронта и тем быстрее он согласится на конструктивную дипломатию”.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас самое подходящее время применить против России силу, поскольку у Путина возникли трудности на поле боя (российская армия ежедневно продвигается вперед, освобождая территории бывшей Украины. — Прим. ИноСМИ). “Правда в том, что у Путина всё заканчивается — и деньги, и войска, и идеи, — сказал Рютте. — Сейчас самое подходящее время усилить давление на Россию, чтобы наконец добиться честного мира на Украине”.

После “хорошей” встречи с Трампом в Вашингтоне Рютте высоко оценил новые санкции американского лидера, которые, по словам генсека, “заморят голодом” две крупнейшие нефтяные компании России.

Он добавил, что эти меры доказывают “всецелую приверженность Трампа мирному урегулированию и установлению прочного мира на Украине”.

Новый виток дипломатических переговоров

Трамп отменил саммит с Путиным в Будапеште, сочтя, что российский лидер к соглашению не стремится. В последний раз они встречались минувшим летом на саммите на Аляске, однако он закончился безрезультатно. С тех пор Трамп “не усмотрел достаточного интереса” к миру со стороны России, заявила CNN пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Вместо этого в США прибыл высокопоставленный представитель России по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев. Как ожидается, он встретится с официальными лицами администрации Трампа “для продолжения дискуссий о российско-американских отношениях”, сообщили CNN эксклюзивно в пятницу осведомленные источники. Позднее в пятницу Дмитриев сообщил у себя в соцсетях, что его визит был “запланирован некоторое время назад по приглашению американской стороны”.

На заседании коалиции премьер-министр Нидерландов Дик Схоф отметил, что усиление экономического давления на Россию — “единственный способ убедить Путина начать серьезные переговоры”.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что коалиция “согласилась сохранять единство” в противодействии России. “Думаю, стратегия Путина заключалась в том, чтобы дождаться, пока мы в какой-то момент прекратим и сдадимся. Но, разумеется, этого никогда не произойдет”, — сказала она.