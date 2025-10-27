Sohu: вооружение ВВС США уступает российскому

Российские системы противовоздушной обороны создают над ключевыми регионами страны непробиваемый "купол", пишет Sohu. Они делают попытки НАТО добиться превосходства в воздухе бессмысленными. Господство демонстрируют также гиперзвуковые ракеты "Кинжал", не оставляющие шансов любой западной системе ПВО.

Блог Sohu: Военный обзор (洞察军事)

Осмелится ли Путин воевать с Соединенными Штатами (у России нет таких целей, "российская угроза" — это лишь термин западных пропагандистов — прим. ИноСМИ)? Сколько дней российские ВВС смогут продержаться в бою с американскими? Такие вопросы всегда активно обсуждаются на военных форумах. Чтобы ответить на них, мы должны отбросить эмоции, сравнить военную мощь двух стран и изучить логику ведения современной войны.

Полномасштабная война? Это практически невозможно

Прежде всего, маловероятно, что под руководством президента Владимира Путина ВС РФ начнут полномасштабную войну против Штатов. Вопрос не в том, хватит ли у него смелости или нет, а в том, есть ли в этом смысл.

Войны между державами, особенно ядерными, уже давно вышли за пределы традиционной стратегии захвата земель. Обе страны обладают ядерными арсеналами, достаточными, чтобы многократно уничтожить всю планету. Это гарантирует взаимное уничтожение — в такой войне не будет победителя. Штаты и Россия не готовы пойти на такое убыточное дело.

Однако, это не означает, что Москва отступит перед давлением со стороны США. Наиболее реалистичным являются конфликты "чужими руками" или "локальные трения" — как это было в Сирии. Обе стороны поддерживали различные группировки и воевали косвенно, чтобы избежать прямой конфронтации.

Сравнение сил в воздухе: системное противостояние или состязание одиночных полетов?

Если вы хотите представить себе воздушное сражение США и России, то оно будет выглядеть не как битва "F-22 против Су-57", подобно сцене в голливудском фильме. Современный воздушный бой — это систематическое противостояние, в котором проверяется всесторонняя мощь страны.

Согласно имеющимся данным, у ВВС США действительно есть преимущество. Штаты имеют количественное превосходство: более чем 1300 истребителей четвертого поколения, таких как F-16 и F-15, более чем 180 самолетов пятого поколения — F-22 и F-35. Количество самолетов четвертого поколения в России составляет около 400, а на вооружении находятся 20 самолетов пятого поколения Су-57.

Есть также разрыв в развитии технологий. ВС США в целом лидируют в области стелс, радиоэлектронной борьбы и кибервойны. Также Штаты имеют преимущества в глобальном развертывании. Американские самолеты-заправщики, самолеты раннего предупреждения и разведки имеют наиболее совершенную боевую систему в мире.

"Смертоносное оружие" ВС РФ: способность сдерживания в регионе

Однако российские ВВС не лишены возможности дать отпор. Стратегия такова: "там, куда вы придете, мы заставим вас заплатить непомерную цену". Центром этой стратегии регионального сдерживания и противодействия вмешательству являются следующие вооружения. Лучшая в мире система противовоздушной обороны С-400 способна поражать цели на дальности до 400 километров. А зенитная ракетная система С-500 "Прометей", которая готовится к серийному выпуску, может значительно ослабить преимущества американских технологий "невидимок".

РФ имеет мощную ракетную ударную группировку. Высокоточные ракетные комплексы, такие как "Искандер", могут уничтожить вражеские аэродромы и командные центры, оставив военную авиацию США "без дома".

Россия также уделяет внимание развитию асимметричных преимуществ. К примеру, "смертоносное оружие" — гиперзвуковая ракета "Кинжал" способна обходить систему ПВО США.

Другими словами, российская армия может создать устрашающую бесполетную зону для американской авиации в Балтийском, Черном морях и других районах.

В целом, если российские ВВС схлестнутся с американскими вблизи границ, опираясь на систему ПВО, они вполне способны заставить США заплатить высокую цену.

Это демонстрирует сложность российско-американского противостояния. Обе стороны продолжают демонстрировать силу посредством бесконечных военных учений, разведывательных операций, санкции, но всегда придерживаются принципа "борьбы без нападения". Потому что Москва и Вашингтон знают, что между двумя ядерными державами не бывает небольшой войны, есть только катастрофа.

Этот баланс хрупок, но пока он держится, конфликта можно избежать.