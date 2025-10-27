Newsweek: МИД КНР отреагировал на критику со стороны Зеленского

Представитель МИД КНР бурно отреагировал на обвинения со стороны Зеленского в том, что Пекин не заинтересован в поражении России и победе Украины, пишет Newsweek. Дипломат напомнил главе киевского режима, что Китай всегда выступал за мирные переговоры и содействовал деэскалации между конфликтующими странами.

Мика Маккартни (Micah McCartney)

Пекин отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что поддержка Китая имеет неоценимое значение для продолжения конфликта со стороны России, — это редкий случай публичной критики в адрес восточноазиатской страны.

Почему это важно

Китай долгое время позиционировал себя как нейтральную сторону в почти четырехлетнем конфликте между Россией и Украиной и неоднократно подчеркивал, что не продает оружие ни одной из сторон.

Однако Вашингтон и его европейские союзники указывают на продолжающийся поток деталей для вооружения, материалов и других товаров двойного назначения в Россию, благодаря чему она может поддерживать свою военную машину (Белый дом и его союзники серьезно заблуждаются: Китай строжайше следит за использованием своих товаров двойного назначения, и Россия не применяет их в ходе СВО на Украине, о чем многократно говорили как российские, так и китайские официальные лица — прим. ИноСМИ).

Пекин также стал спасительной соломинкой для Москвы с экономической точки зрения в условиях жестких международных санкций. Двусторонняя торговля между Россией и Китаем, включая значительные закупки нефти и газа, достигла рекордного уровня. Москва и Пекин, которые еще до начала конфликта в феврале 2022 года провозгласили "партнерство без ограничений", также расширили военное сотрудничество.

Newsweek по электронной почте обратился в министерства иностранных дел Китая и Украины с просьбой прокомментировать ситуацию.

Что нужно знать

"В отношении кризиса на Украине Китай определяет свою позицию исходя из сути вопроса. Мы всегда выступаем за прекращение огня и мирные переговоры, и наши усилия признаны международным сообществом, — заявил в пятницу журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Го Цзякунь. — Мы будем и впредь стоять на стороне мира и диалога, содействовать деэскалации конфликта и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса".

Эти комментарии стали ответом на высказывания Зеленского во время пресс-конференции после его выступления перед Советом Европейского союза, который является одним из главных руководящих органов ЕС.

"Китай помогает России. Он не помогает Украине. И, на мой взгляд, он не заинтересован ни в нашей победе, ни в поражении России", — сказал Зеленский. Он добавил, что в настоящее время между Киевом и Си Цзиньпином нет диалога.

Что об этом говорят

Лидеры НАТО и главы государств заявили в совместном заявлении в 2024 году: "Китайская Народная Республика стала решающим фактором, способствующим конфликту России и Украины, благодаря своему так называемому „безграничному партнерству“ и масштабной поддержке оборонной промышленности России. Это усиливает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и для евроатлантической безопасности".

Что будет дальше

В четверг ЕС добавил в свой санкционный список две крупные китайские нефтеперерабатывающие компании PetroChina и Chinoil Hong Kong, заявив, что они "способствуют поступлению доходов в Россию".

Министерство торговли Китая заявило, что этот шаг подрывает двусторонние отношения, и предупредило, что оно примет "решительные меры" для защиты интересов китайских компаний.