США отправляют войска в Тринидад и Тобаго рядом с Венесуэлой якобы на учения

Источник изображения: topwar.ru
Дональд Трамп не согласовывает операции против Венесуэлы с Конгрессом и не собирается этого делать и в дальнейшем. Об этом сообщают американские медиа со ссылкой на Белый дом.
Президент США намерен единолично руководить операцией против Венесуэлы, а координировать свои действия с Конгрессом он собирается только после того, как «труп Мадуро будет в руках США». При этом, несмотря на отсутствие официального разрешения на проведение таких действий, республиканское большинство поддерживает планы Трампа. Кроме того, все его решения в Конгрессе объясняют «историческими прецедентами». Мол, такое уже было, поэтому пусть проводит операции против другой страны.
- прокомментировал Трамп свое решение.
Между тем США разместили свои войска на территории Тринидада и Тобаго, которое отделено от побережья Венесуэлы проливом шириной 13 миль. Свое решение о размещении войск в этом государстве в Вашингтоне объяснили якобы «внеплановыми» военными учениями. Кроме того, в Пуэрто-Рико размещены боевые самолеты ВВС США, а в Карибском море находятся корабли американского флота, включая десантные.
Ранее Трамп заявил, что следующим этапом будет наземная операция против Венесуэлы, поскольку наркокартели якобы перестали везти наркотики морем из-за действий США.