США отправляют войска в Тринидад и Тобаго рядом с Венесуэлой якобы на учения

Источник изображения: topwar.ru

Дональд Трамп не согласовывает операции против Венесуэлы с Конгрессом и не собирается этого делать и в дальнейшем. Об этом сообщают американские медиа со ссылкой на Белый дом.

Президент США намерен единолично руководить операцией против Венесуэлы, а координировать свои действия с Конгрессом он собирается только после того, как «труп Мадуро будет в руках США». При этом, несмотря на отсутствие официального разрешения на проведение таких действий, республиканское большинство поддерживает планы Трампа. Кроме того, все его решения в Конгрессе объясняют «историческими прецедентами». Мол, такое уже было, поэтому пусть проводит операции против другой страны.

Нам не нужна декларация войны, мы просто будем убивать тех, кто ввозит наркотики на нашу территорию. Они будут, как бы сказать, мертвы.

- прокомментировал Трамп свое решение.

Между тем США разместили свои войска на территории Тринидада и Тобаго, которое отделено от побережья Венесуэлы проливом шириной 13 миль. Свое решение о размещении войск в этом государстве в Вашингтоне объяснили якобы «внеплановыми» военными учениями. Кроме того, в Пуэрто-Рико размещены боевые самолеты ВВС США, а в Карибском море находятся корабли американского флота, включая десантные.

Ранее Трамп заявил, что следующим этапом будет наземная операция против Венесуэлы, поскольку наркокартели якобы перестали везти наркотики морем из-за действий США.