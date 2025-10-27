Войти
Военное обозрение

США отправляют войска в Тринидад и Тобаго рядом с Венесуэлой якобы на учения

715
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Дональд Трамп не согласовывает операции против Венесуэлы с Конгрессом и не собирается этого делать и в дальнейшем. Об этом сообщают американские медиа со ссылкой на Белый дом.

Президент США намерен единолично руководить операцией против Венесуэлы, а координировать свои действия с Конгрессом он собирается только после того, как «труп Мадуро будет в руках США». При этом, несмотря на отсутствие официального разрешения на проведение таких действий, республиканское большинство поддерживает планы Трампа. Кроме того, все его решения в Конгрессе объясняют «историческими прецедентами». Мол, такое уже было, поэтому пусть проводит операции против другой страны.

Нам не нужна декларация войны, мы просто будем убивать тех, кто ввозит наркотики на нашу территорию. Они будут, как бы сказать, мертвы.

- прокомментировал Трамп свое решение.

Источник изображения: topwar.ru

Между тем США разместили свои войска на территории Тринидада и Тобаго, которое отделено от побережья Венесуэлы проливом шириной 13 миль. Свое решение о размещении войск в этом государстве в Вашингтоне объяснили якобы «внеплановыми» военными учениями. Кроме того, в Пуэрто-Рико размещены боевые самолеты ВВС США, а в Карибском море находятся корабли американского флота, включая десантные.

Ранее Трамп заявил, что следующим этапом будет наземная операция против Венесуэлы, поскольку наркокартели якобы перестали везти наркотики морем из-за действий США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М