Начальник Генштаба Сухопутных войск Франции заявил о готовности "развернуть войска для Украины" в 2026 году (BFM TV, Франция)

BFM TV: французская армия заявила о готовности вмешаться в украинский конфликт

Начальник Генштаба Сухопутных войск Франции Пьер Шилль заявил о "готовности развернуть силы в рамках гарантий безопасности" для Украины, его слова приводит BFM TV. Таким образом, Париж готов напрямую вмешаться в российско-украинский конфликт.

Жюльетт Моро Альварес (Juliette Moreau Alvarez)

Четкий сигнал: Франция готова вмешаться в российско-украинский конфликт. На следующий день после того, как самый высокопоставленный офицер Франции (глава Генштаба Вооруженных сил Фабьен Мандон, — прим. ИноСМИ) заявил, что армия страны должна быть "готова к столкновению с Россией через три-четыре года", начальник Генерального штаба Сухопутных войск затронул вопрос подготовки Франции к 2026 году в контексте конфликта между Москвой и Киевом.

"В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках [обеспечения] гарантий безопасности для Украины", — заявил Пьер Шилль, выступая на слушаниях в парламентском комитете по обороне 23 октября.

В своей речи начальник Генштаба Сухопутных войск подчеркнул приверженность Франции своим союзникам. "2026 год пройдет под знаком коалиций", – заявил он, приведя в качестве примера учения "Орион 26", которые "станут испытанием наших концепций межармейского, межсоюзнического и межведомственного взаимодействия".

"Российская угроза" подверглась тщательному анализу

Пьер Шилль заверил, что сухопутные войска готовы одновременно действовать в "трех чрезвычайных ситуациях", среди которых в том числе возможное развертывание контингента на Украине. Он также упомянул о "национальном уровне готовности к чрезвычайным ситуациям", в рамках которого "к отправке [за пределы Франции] готовы семь тысяч военнослужащих с поэтапным графиком готовности от 12 часов до пяти дней, в том числе для осуществления суверенных национальных миссий". Шилль также напомнил о "тревоге первого уровня НАТО" (механизм предупреждения, который активируется для координации действий союзников при возникновении непосредственной угрозы безопасности — прим. ИноСМИ) для Сил быстрого реагирования, которая будет отрабатываться в 2026 году в соответствии с планом действий альянса.

Вот уже несколько месяцев "российская угроза" воспринимается во Франции всерьез. Действия Кремля подвергаются тщательному изучению на национальном, европейском и международном уровнях, применительно к ситуации на фронте и активности в интернете.

"Россия причастна ко всем угрозам", — предупреждал в июле бывший начальник Генштаба вооруженных сил Тьерри Буркхард. По его словам, "Кремль сделал Францию одной из своих приоритетных целей".

Его преемник Фабьен Мандон также ополчился на Россию, выступая в эту среду перед депутатами парламентского комитета по обороне. В частности, он выступил в поддержку "усилий по перевооружению" страны в период, когда призывы к экономии средств раздаются повсюду, вплоть до высших руководящих органов страны.