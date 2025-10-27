Санчес: Испания присоединится к программе НАТО по закупке оружия в США для Украины

ЦАМТО, 24 октября. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид присоединится к инициативе НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского вооружения для передачи Украине, передает "РИА Новости".

"Это инициатива, которую НАТО представила несколько недель назад. На этой неделе у меня, кстати, была возможность поговорить с... Зеленским. С момента запуска этой инициативы мы, разумеется, изучали, какие совместные закупки можем осуществить… Испания присоединится к программе, запущенной НАТО", – сказал он 23 октября по прибытии на заседание Евросовета.

Отвечая на недавние заявления президента США Дональда Трампа о низких расходах Испании на оборону, П.Санчес отметил, что страна выполняет все обязательства перед НАТО и ликвидирует "пробелы, оставленные предыдущими правительствами". Он напомнил, что в 2018 году, когда социалисты пришли к власти, оборонный бюджет королевства составлял лишь 0,9% ВВП, и заверил, что Испания остается надежным партнером альянса.

Как напоминает агентство, на прошлой неделе президент Трамп заявил, что рассматривает возможность введения торговых пошлин против Испании из-за ее отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, назвав позицию Мадрида "крайне неуважительной по отношению к НАТО". Санчес заявлял, что его правительство не планирует повышать долю военных расходов выше 2% ВВП, несмотря на слова Трампа.