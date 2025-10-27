Войти
Ким Чен Ын: операция в Курской области доказала прочность отношений РФ и КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын Валерий.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Солидарность граждан двух стран прошла проверку на поле боя, подчеркнул председатель государственных дел КНДР

СЕУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Участие частей Корейской народной армии (КНА) в освобождении Курской области стало доказательством прочности отношений РФ и КНДР. Об этом заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"На поле боя, где в жестокой схватке столкнулись справедливость и несправедливость этого мира, отношения двух стран и их солидарность прошли самую строгую проверку", - сказал Ким Чен Ын. Лидер КНДР заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна на данном этапе достигли своего пика.

23 октября состоялась церемония начала строительства музея в честь бойцов Корейской народной армии, принявших участие в освобождении Курской области. По словам Ким Чен Ына, этот мемориальный комплекс послужит символом российско-корейских отношений, скрепленных пролитой кровью. Лидер КНДР отметил, что отношения двух государств становятся прочнее с каждым днем. "Передаю слова поддержки братскому российскому народу и армии, а также тепло приветствую присутствующих здесь дорогих российских друзей", - обратился Ким Чен Ын к сотрудникам российского посольства, которые пришли на церемонию. Он также передал боевой привет участникам операции по освобождению Курской области.

"Славные сыны нашего государства и российского народа решающей победой продемонстрировали могущество корейско-российского союза", - подчеркнул лидер КНДР. Участие подразделений КНА в освобождении Курской области подтверждает глубокие корни солидарности между странами, добавил он.

"Для двух стран, объединенных общими идеалами и чаяниями, союз был правильным выбором, а солидарность и дружба, скрепленная кровью и жизнью, носит священный и вечный характер. Наш народ считает большой гордостью победу, которую он достиг вместе с российским народом в борьбе за самостоятельность и справедливость, и ставит на пьедестал славы героев священной войны", - заключил Ким Чен Ын.

Между РФ и КНДР с 2024 года действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает в том числе и взаимную оборону. Военнослужащие КНДР, верные союзническому долгу, принимали участие в освобождении отдельных районов Курской области от вторгшихся в них украинских формирований. Мужество и важную роль корейских военных в обороне региона отмечали президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. 

  В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Ким Чен Ын
Путин Владимир
