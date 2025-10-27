Войти
Смертельный враг "Томагавка" - ЗРК "Бук-М3" хорошо показал себя в зоне СВО

В семействе зенитных ракетных комплексов "Бук" самой новейшей является модификация, имеющая обозначение М3. Она сравнительно недавно была принята на вооружение, но уже успела хорошо себя зарекомендовать, в частности, в охране неба от средств воздушного нападения ВСУ.

Сообщалось, что такие ЗРК без проблем сбивают боеприпасы, запущенные реактивными системами залпового огня M142 HIMARS американского производства, а также уничтожают различные беспилотники.

Кроме того, эти версии "Буков" являются эффективными средствами против различных крылатых ракет, в том числе типа "Томагавк", если они будут поставлены США киевскому режиму.

Высота применения - от 5 м до 35 км, а дальность - от 2,5 до 70 км. На пусковой установке находится двенадцать ракет, функционирующих по принципу "выстрелил - забыл". Они имеют активные радиолокационные головки самонаведения, обладающие высокой помехозащищенностью. Прицельное оборудование обнаруживает цели в воздухе в пассивном режиме, не давая врагу обнаружить себя. Время развертывания, свертывания и ухода с позиции - всего лишь пять минут.

Гусеничное шасси, на котором монтируется оборудование и вооружение, имеет высокую проходимость и маневренность.

Роман Катков

