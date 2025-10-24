Путин предупредил об ошеломляющем ответе в случае ударов по РФ дальним оружием

Президент назвал подобные заявления попыткой эскалации

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Удары вглубь России Tomahawk или другим дальнобойным оружием встретят ошеломляющий ответ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Это попытка эскалации. Но, если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", - сказал российский лидер.