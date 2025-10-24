Военкор: ВС РФ уже сделали гигантский шаг в развитии и применении БПЛА

Источник изображения: topwar.ru

Военкор Александр Сладков поделился информацией о продвижении в создании в ВС РФ отдельного рода войск беспилотных систем (БпС). Сроки формирования БпС в первую очередь связаны с необходимостью одновременного наращивания возможностей противоборствующих сторон в этой сфере. Уже создаются органы управления БпС на всех уровнях: от тактического до стратегического, а также проводится работа по созданию военного ВУЗа для подготовки командиров нового рода войск.

Как известно, в настоящее время уже сформированы отдельные батальоны и полки БпС (воздушные, морские и наземные комплексы). В следующем году начнутся мероприятия, направленные на повышение боевых возможностей созданных частей и формирование новых частей БпС. Сейчас наши БпС уже поражают около десяти тысяч объектов противника в месяц.

Эффективности наших БпС в том числе в немалой степени способствует создание Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон», в задачи которого помимо боевой деятельности входят также разработки и испытания в области беспилотных технологий. В частности, системами РЭБ Центра в зоне СВО за год подавлены более 45 тысяч FPV-дронов противника.

В своем Telegram-канале Сладков отмечает, что ресурсы противника нередко сетуют на превосходство наших подразделений в количестве и эффективности применения дронов. Это в первую очередь свидетельствует о том, что мы, безусловно, сделали гигантский шаг в развитии и применении БпС в наших действующих группировках.

Сладков резюмирует, что работа по созданию частей БпС в нашей действующей армии ведется в неимоверно интенсивном графике, люди работают буквально круглосуточно. При этом наши главные результаты в создании и применении рода войск БпС еще впереди.