Финляндия возьмет в долг 100 млн. евро на закупку оружия США для ВСУ

Флаги Финляндии и Украины
ЦАМТО, 23 октября. Финляндия планирует направить 100 млн. евро на закупку американского оружия для ВСУ, средства будут привлечены за счет нового займа.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает газета Helsingin Sanomat.

Министр обороны республики Антти Хяккянен заявил 15 октября, что Финляндия присоединится к инициативе PURL по закупкам американского оружия для ВСУ.

"В четверг правительство приняло решение направить 100 млн. евро на поддержку Украины через закупки оружия у США", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Петтери Орпо, слова которого приводит издание, уточнил, что средства будут привлечены за счет нового займа.

  В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Финляндия
