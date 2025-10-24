Россия доставит на Луну космическую обсерваторию с аналогом Wi-Fi 5G в 2037 году

Это позволит собирать с автоматических научных станций информацию о процессе "вхождения и выхождения Луны из магнитосферы Земли", отметил начальник Отдела "Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований" ЦНИИмаш Константин Райкунов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Россия в 2037 году доставит на Международную лунную научную станцию (МЛНС) первую круглосуточную научную обсерваторию с размещенным на ней аналогом Wi-Fi 5G.

"Будет доставлен, сейчас прорабатывается первый официальный потребитель нашей лунной [первой доставленной на МЛНС] электростанции - это космическая обсерватория. Ее новое прикладное качество - на ней планируется размещение аналога Wi-Fi 5G, который позволит размещать на большой площади автоматические научные станции и собирать с них информацию", - рассказал начальник Отдела "Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований" Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Константин Райкунов на 36-й международной научно-технической конференции "Экстремальная робототехника", проходящей в Санкт-Петербурге..

Он добавил, что благодаря аналогу Wi-Fi можно будет собирать с автоматических научных станций информацию о процессе "вхождения и выхождения Луны из магнитосферы Земли", о процессах, которые "происходят с точки зрения геологии, сейсмики, типовой инерции". Эта информация будет передаваться по аналогу Wi-Fi в лунную научную обсерваторию, где она будет записываться на "средства хранения" и при помощи "достаточно мощного" БРК (Бортового ретрансляционного комплекса. - ТАСС) передаваться уже на Землю "для нашей Академии наук".

Ранее ТАСС сообщал, что Международная научная лунная станция (МНЛС) - это российско-китайский проект по созданию "комплекса экспериментально-исследовательских средств" на Луне. МНЛС будет состоять из системы перелета между Землей и Луной; вспомогательной системы длительного периода эксплуатации на поверхности Луны; системы перемещения по лунной поверхности и выполнения операций; автоматических средств с комплексами научной аппаратуры; наземных вспомогательных и прикладных программных систем и других систем. Цель МНЛС - изучение и использования Луны в мирных целях.